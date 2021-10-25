Праздновали и катались: погибшие подростки в аварии на Херсонщине снимали свои гонки на скорости 140 км

Праздновали и катались: погибшие подростки в аварии на Херсонщине снимали свои гонки на скорости 140 км

Знакомые погибшего водителя рассказывают, что мальчика часто ездил за рулем.

В Херсонской области внедорожник, за рулем которого был 15-летний подросток, слетел с дороги и врезался в дерево. С 6 ребят, которые были в машине, на месте погибли 4. Еще двух 17-летних парней с травмами забрала "скорая".

Об этом говорится в ТСН. 19.30.

В Сети появилось последнее видео, которое снимали сами ребята перед аварией и выложили в соцсети. В салоне внедорожника — шестеро друзей. За рулем 15-летний подросток. На спидометре скорость в 140 километров в час.

Внедорожник слетает с дороги и вгоняется в дерево. Удар такой силы, что автомобиль разрывает на куски. Водитель и трое друзей погибают на месте. Почти все ребята из одного села Большая Александровка. «За рулем автомобиля находился 15-летний подросток. Водитель и пассажиры, которым 15, 20 и 21 год погибли на месте ДТП», — рассказывают в местной полиции.

Двое 17-летних юношей выжили. Один из них с травмами средней степени тяжести в больнице Большой Александровки.

«Он совсем ничего не помнит, он помнит только выход из дома, как он пошел гулять», — рассказывает мама одного из юношей.

Этому парню повезло, говорят врачи, у него только рваные раны. А вот второй пострадавший — в реанимации.

Все ребята были из небедных семей. Внедорожник принадлежал дяде одного из них. Несмотря на 15-летний возраст, его часто видели за рулем этой машины. «Умел и хорошо управлял машиной. Все время проводились беседы с детьми, без разрешения взрослых, без прав, нельзя за руль садиться», — убеждает директор школы, где учился погибший.

Не на камеру люди рассказывают, в этот вечер юноши отмечали день рождения одного из них. «Был у друга день рождения, то они выпили и поехали кататься», — рассказывают знакомые парней.

Откуда несовершеннолетние взяли спиртное, почему мчали ночью по трассе и где были их родители, селяне теряются в догадках.

Всех четырех ребят похоронили сегодня. Полиция выясняет, каким образом за рулем автомобиля оказался несовершеннолетний.

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