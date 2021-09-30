Праздновали мальчишник и не заметили, что водитель пьян: подробности аварии туристического авто в Карпатах

Свадьба откладывать из-за произошедшее не будут

Туристический бус перевернулся на Львовщине. Пять человек получили травмы. Среди них был и жених накануне свадьбы. Авария произошла в селе Волосянка вблизи курортного города Славское. В полиции уже выяснили: водитель был пьян.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Состояние пострадавших в ДТП разное — один лечится амбулаторно, травмы у него нетяжелые, но трех человек госпитализировали. Они в состоянии средней тяжести, у них переломы и ушибы. В Стрийской райбольнице находится пациент с черепно-мозговой травмой.

«Состояние сейчас средней тяжести, множественные многочисленные ссадины лица и черепно-мозговая травма. Он получает медикаментозную терапию, думаю 2-3 дня и он пойдет на амбулаторное лечение, если все будет хорошо», — заверил нейрохирург Стрийской центральной районной больницы Петр Левко.

Сам пострадавший по имени Назар, рассказывает, что приехал с друзьями в Карпаты на сутки отпраздновать мальчишник накануне свадьбы. Вместе хотели взойти на гору Высокий верх, она очень популярна среди туристов. Там есть подъемник, но на самую вершину он едет долго. Поэтому ради экономии времени и экстрима туристы часто пользуются услугами джиперов. В частном доме, где компания остановилась, попросили владельца найти им водителя, чтобы тот вывез их на гору.

Новости Украины: во Львовской области перевернулся туристический бус - пять человек получили травмы

«Первый раз он заглох, сначала там на подъеме вверху, мы его завели с 3 раза, он едва не скатился в кювет, но сели и поехали дальше. Уже на самом верху, не знаю, по какой причине, он съехал с грунтовой дороги в кювет и нас выбросило. Там полтора метра на пол метра была такая глубокая яма, но трава была довольно высокая, я не знаю, может он не заметил, хотел перескочить, без понятия», — рассказывает Назар.

Автомобиль перевернулся на высоте около 1200 метров. Отсюда травмированных туристов свозили спасатели. И действительно — уже официально известно, что водитель был пьян. Он тоже травмирован, под стражей. Что водитель была не трезвый, туристы не заметили, иначе, говорят, не садились бы в авто.

А насчет свадьбы, которую должны праздновать в эту субботу — она таки состоится, говорят пострадавшие. Жених получил лишь несколько синяков, поэтому готов идти в ЗАГС.

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