Предаст ли окружение Путина: Максакова оценила слухи о "заговоре" Патрушева-Герасимова

В слитых документах Пентагона была интересна информация, что якобы секретарь Совбеза России Патрушев и глава Генштаба Герасимов хотели саботировать наступление Путина, когда тот проходил химиотерапию. Якобы, если бы это им удалось, так называемую "СВО" должны свернуть еще 5 марта 2022 года.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua бывшая депутат Госдумы Мария Максакова рассказала, могли ли предать Путина эти люди тогда и что с ними происходит сейчас.

"По поводу того, кто и как может предать Путина, гипотез очень много. Бывшие руководители британской разведки, американской периодически пишут свои соображения на этот счет. Они, вероятно, более информированы, чем я. В том числе была публикация по поводу Герасимова и не только в материалах Пентагона. В статье, которая находилась в открытом доступе, было сделано такое предположение. Мы пытаемся по внешним признакам достаточно скрытных людей определить их тайные намерения", – говорит оппозиционерка.

Максакова подчеркнула, что кремлевские элиты прежде всего думают о собственных интересах, а не о России и ее народе.

"Я думаю, что у таких циников и у таких подонков всегда и везде стоит вопрос личной выгоды и цены. Когда будет любому из них сделано релевантное предложение, то в этот момент решение будет принято в своих собственных интересах. То есть рассчитывать на то, что они будут спасать страну, это большевистская психология, когда все, что является коллективным, то есть ничьим, это то, почему нельзя заходить в подъезды — они не воспринимают это своим, это чужое, ничье. Поэтому нельзя представить себе, чтобы они собрались в своих общих интересах. Это видно даже с недавнего съезда. Никто вообще не может здесь с кем-то договариваться, они не в состоянии это делать. Но если посмотреть на каждого отдельно, где у них есть возможности реализации такого плана, я думаю, что это всегда вопрос цены и его личных интересов", – подытожила она.

Напомним, в "слитых" 21-летним Джеком Тейшейрой документах Пентагона говорилось в частности о том, что якобы секретарь Совета нацбезопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов хотели саботировать план Путина по захвату Украины, пока диктатор лечился от рака.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что это "чистая ложь".

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков заявил, что слухи о том, что Патрушев и Герасимов хотели закончить войну, являются "конспирологической версией".