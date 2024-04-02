Предатели никому не нужны: коллаборант "ЛНР" "случайно" взорвался в собственном автомобиле

Предателей Украины становится все меньше и меньше с каждым днем.

Перешел на сторону врага и за это его догнала смерть. Украина успешно подстрелила очередного коллаборанта, который в 2022 году принял сторону врага. На этот раз в автомобиле взорвали предателя, которому было поручено зомбировать украинских детей на оккупированной Луганской области. Неспокойно и во временно оккупированном Севастополе. Часть города обесточена — СМИ пишут, что это работа ГУР.

Детали рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

В Луганской области взорвали авто коллаборанта

В Луганской области ликвидирован предатель, который сразу после захвата украинского Старобельска перешел на сторону оккупантов. 74-летнего Валерия Чайку в его авто подорвали неизвестные господа утром 1 апреля, когда тот ехал на работу.

По данным СБУ, пожилой ценитель "русского мира", а также бывший член "Партии регионов", сразу после захвата его города сам предложил помощь рашистам и стал замом руководителя так называемого "Центра по обслуживанию образовательных организаций". Подтвердил ликвидацию "ждуна" и глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Говорит, этого отброса в Луганской области знали все.

“Чайка – типичный “ждун”, еще с советских времен не скрывавший своих симпатий к “русскому меру”. Его сын строил успешную карьеру в Луганске после оккупации областного центра, а в 2022 году с приходом россиян в Старобельск и сам Валерий сразу перешел на сторону врага”.

Чем занимался предатель

Заниматься эксрегионал должен был самым страшным — работать с детьми и прививать им «русский мир».



«Оккупанты с достоинством оценили попытки выслужиться перед новой «властью» и назначили Чайку руководителем так называемого Центра по обслуживанию образовательных организаций. То есть Чайка должен контролировать качество и количество пропаганды, которую вливает враг в головы наших детей”.

Не отказывался Чайка также давить на людей, чтобы те перешли на сторону оккупантов, в частности, угрожая детям, рассказала в комментарии "Общественному Донбасс" председатель Старобельской МВА Яна Литвинова:



«С первых дней полномасштабного вторжения, находясь длительное время на пенсии, пошел на сотрудничество с российскими оккупантами как «замглавы Старобельского района», позже занимал должность советника. В последнее время возглавлял центр по обслуживанию образовательных организаций. Во время оккупации психологически оказывал давление на людей, склоняя к сотрудничеству с оккупационными властями, угрожая нанести вред, в частности, детям. Его жена, педагог с многолетним стажем, тоже активно сотрудничает с оккупационными властями. Пенсионерка снова "учительствует" в местной гимназии"”.

Предателей станет меньше

Предателей Украины становится все меньше и меньше с каждым днем. И это не пустое предположение, а уже устоявшаяся тенденция. 10 февраля был ликвидирован еще один подонок, но уже в Бердянске. По данным Центра нацсопротивления, отправлен в ад одиозного местного бизнесмена Александра Галия, который в мирном Бердянске торговал сигаретами и вывозил мусор, а при оккупации решил заниматься рэкетом. А чтобы получить карт-бланш на произвол, сдавал рашистам украинских патриотов. Местные в Сети по словам в карман не лезли: "Собаке — собачья смерть!".

Неспокойно в Севастополе

Не дают покоя оккупантам и в украинском Севастополе. Там ночью 2 апреля местные жаловались, что в городе слышны взрывы. Вдруг у них исчез свет.

По данным Украинской правды, грохот в Севастополе устроили ребята Буданова, взорвав местную электроподстанцию : Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя”.

Партизаны, а также ребята из ГУР и СБУ уже давно и очень плодотворно работают над ликвидацией коллаборантов в Крыму. Вспомните только покушение на одиозного бывшего нардепа Царева. Тогда коллаборанту удалось оклеветать, что не скажешь о его приятеле Киве. А реальность такова, что изменникам Украины не будет спокойного места на этой Земле.

Напомним, ранее начальник ГУР МО генерал-лейтенант Буданов анонсировал новые широкомасштабные операции в оккупированном Крыму. Для этого украинские спецслужбы активно проводят рейды и диверсионные операции на побережье полуострова и Черном море, а также выбивают корабли рашистов.

“Это все – подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли”.

И эти заявления украинского командира изрядно пугают оккупантов. Вот во что они превращают украинский Крым — из туристической жемчужины в оборонительный рубеж.

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