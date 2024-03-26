Предатели Украины: шокирующие истории об убийцах украинцев и сколько Россия им за это платит

С начала войны СБУ разоблачила в Украине многих изменников, согласившихся работать на Россию против собственного государства. Теперь агрессор бросил их и коллаборанты получили реальный тюремный срок.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Родионовой.

На крови защитников Украины заработал 50 тысяч грн и планировал теракт в Запорожье

Запорожье сейчас — прифронтовой город. Здесь российские агенты готовили теракт — планировали взорвать отделение почты в городе. Исполнителя оперативники СБУ схватили с поличным — когда тот, под руководством своего родственника-куратора с временно оккупированной территории, уже почти собрал самодельную взрывчатку.

Контрразведчики длительное время "вели" завербованного жителя Запорожья. Им оказался 32-летний таксист и работник завода. Тот уже полгода работал на россиян — сдавал позиции наших военных. За это террористическая страна ему платила 500-2000 грн.

Предатель, готовивший теракт в Запорожье

"Ну, там, если поехать в одно место, то это 500 гривен. Если покататься 2-3 места — 2000 гривен", — рассказал предатель.

На крови наших защитников предатель заработал 50 тысяч гривен. И останавливаться не собирался — согласился организовать теракт в родном городе. За это россияне пообещали ему 5 тысяч долларов.

"С ним работало Главное разведывательное управление Российской федерации. В Запорожье это впервые, что они привлекли источник к выполнению таких задач. Цель была сделать панику в прифронтовом городе и тем самым показать, что правоохранительные органы местные не справляются", — говорит сотрудник СБУ.

Но не справились вражеские ГРУшники. Этот бой они проиграли нашей СБУ. Теперь российскому агенту инкриминируют государственную измену и организацию теракта. За такое его могут бросить за решетку пожизненно. Последнее слово — за Фемидой.

Коллаборанты сидят в специализированной колонии

Предатели Украины отбывают наказание в специализированной колонии. В обычных исправительных учреждениях их избивали. Терпеть рядом с собой предателя никто не хотел.

Предатели Украины

Коллаборанты жалуются, мол, другие осужденные издевались над ними.

Священнику и одесситу дали 15 лет за государственную измену

Протоиерея Николая, настоятеля Георгиевского храма УПЦ МП городка Ямполь, что в Сумской области, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. "Батюшка" сливал ФСБ информацию об обороне Сумщины.

Священник УПЦ МП, сдававший России защитников Украины

Также за государственную измену сидит 62-летний портной из Одессы по прозвищу "Профессор". Он сдавал россиянам военные объекты в Одессе и даже развернул там собственную агентурную сеть. Завербован уже после полномасштабного вторжения.

Оба осужденных — идейные предатели, они помогали оккупантам убивать украинцев бесплатно. "Профессор" говорит — ждал "Россию в Одессе, чтобы, мол, свободно жить". Идейные убеждения не мешали ему и рассчитывать на вознаграждение от россиян. Правда, из обещанного получил только тысячу гривен, хотя обещали 50 тысяч гривен и автомобиль.

Предатель из Одессы

Готовы были и дальше работать в пользу России и встречать вражеское войско с цветами. Теперь из колонии написали просьбу об обмене — хотят на Россию, и таких здесь большинство.

"Я не считаю себя изменником. Я ничего не сделал", — говорит одессит.

"Я русский по духу. Я не считаю себя предателем", — заявляет "батюшка".

СБУ продолжает выявлять агентурные сети

В прошлом году СБУ обнаружила 47 агентурных сетей. Одна из них работала в Киевской и Черниговской областях — агентов завербовала ФСБ, устроила на курсы операторов БПЛА, и они готовили атаки на нашу ПВО. Поймали с поличным. С начала полномасштабного вторжения на измене были пойманы десятки священников.



"Мы должны вычистить всю ту среду вражеских кротов в рясах. Без вариантов. У нас нет никакого предвзятого отношения. Но если человек в рясе и с кадилом — это не смягчающее обстоятельство или отягчающее", — объясняет глава СБУ Василий Малюк.



Причины предателей разные, это не зависит от профессии, пола или региона.

"Пример — завербованный мужчина, отбывавший наказание в колонии на Львовщине. Сидя в тюрьме, он привлек жену, которая была на свободе и собирала информацию о местных энергообъектах", — говорят в СБУ.



После полномасштабного вторжения государство ужесточило уголовную ответственность — теперь за госизмену могут посадить пожизненно. И первые пожизненные приговоры уже есть.

Всего с начала полномасштабного вторжения открыто более 2300 уголовных производств по статье 111 УК "госизмена" (приговоров — 546), более 6000 производств за коллаборационную деятельность и пособничество (приговоров — 1075).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭКСКЛЮЗИВ ТСН! "Кротов" поймали! Готовили ТЕРАКТЫ и НАВОДИЛИ ракеты! Интервью с предателями

Напомним, в Харькове майор сдал места дислокации ВСУ и полиции, часть из которых оккупанты обстреляли.

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