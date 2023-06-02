Предчувствовали свою смерть: курсанты из Харьковщины погибли от взрыва из-за приказа

На Харьковщине погибли два курсанта университета гражданской защиты. Они учились на третьем курсе, одному было 20, второму – 21. Смерть наступила в результате детонации боеприпаса – такова официальная версия в межрегиональном центре гуманитарного разминирования. Впрочем, сокурсники и родители утверждают: ребята выполняли приказ командира. Им нужно было извлечь взрывчатку из артиллерийского снаряда и сделать из нее макет, говорится в ТСН.

Два курсанта-третьекурсника Роман Слипец и Евгений Кочетов учились на саперов. Обстоятельства гибели в вузе пока не могут прокомментироваться. О случившемся анонимно согласился рассказать однокурсник погибших, он был на том же этаже, когда раздался взрыв. “Занимались своими делами, в аудитории, в общежитии. Раздался взрыв. Сначала все подумали, что был прилет. Взрывом вынесло дверь и задело одного из товарищей”, — рассказывает Иван.

Раненый курсант – Дмитрий Солодовников в больнице с травмой головы и контузией. За несколько дней до взрыва, рассказывают сокурсники погибших, их командир приказал Роману и Евгению сделать макет боеприпаса к пятнице. Кроме снаряда, сдетонировавшего в комнате, была и другая взрывчатка, сообщают источники ТСН. “Мы все слышали этот приказ. Он им сказал, как надо поступать с ним. Они с ним совещались. В противном случае их не отпустят в увольнение и весь коллектив будет страдать, и будет бегать по стадиону”, — добавляет Иван.

“Он звонил моей дочери и говорил, что командир заставляет его и другого парня разбирать взрывной снаряд, что это опасно. И они не хотят этого делать. Говорил такую фразу: если я оттуда никуда не уеду, то чувствую, что я погибну”, — так рассказывает мама дочери, с которой встречался погибший Евгений.

Курсанты взялись за работу в четверг в два часа и вскоре раздался взрыв. В тот же день на странице «Межрегионального центра гуманитарного разминирования» сообщили, что погибли двое работников ГСЧС. “Это на совести Межрегионального центра, сейчас комиссия аппарата ГСЧС проводит служебное расследование. Уже 4 человека, отвечающих за учебный процесс, отстранены. Мы, конечно, заинтересованы, очень заинтересованы в том, чтобы виновные были наказаны”, — говорит представитель университета Виктория Коленко.

В прокуратуре по факту гибели курсантов открыли уголовное производство. “Надо установить основания нахождения этого взрывного устройства в помещении. На каких основаниях именно курсанты ГСЧС контактировали с этим взрывным устройством. Части его направлены на соответствующую экспертизу. После чего мы можем говорить о точном названии взорвавшегося боеприпаса”, — отмечают в прокуратуре.

Погибших курсантов будут хоронить уже в эту субботу. Проститься с детьми родители не смогут, потому что сейчас находятся на оккупированных территориях. Но уверяют, что доведут дело до конца и хотят, чтобы виновные были наказаны. Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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