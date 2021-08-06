"Предлагаю протрезветь": мэр Конотопа демонстративно облил народного депутата мутной водой

Уже после ссоры политики будто помирились. Но позже нардеп все же написал заявление в полицию.

Мэр Конотопа демонстративно облил народного депутата водой. Это произошло во время сессии, которую решил посетить Александр Качура от "Слуги народа" и поднять вопрос качества воды в городе.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 6 августа.

С собой парламентарий прихватил бутылку мутной водопроводной воды, предположив, что в ней может быть целая таблица Менделеева.

Критика не понравилась мэру Артему Семенихин, он выхватил бутылку и начал обливать ею нардепа.

"Господин Качура, я предлагаю вам немножко "протрезветь" нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя. И работайте на Конотоп", — прокомментировал свои действия Артем Семенихин.

Уже после ссоры политики будто помирились. Но позже нардеп все же написал заявление в полицию.

Сначала там действия мэра квалифицировали как хулиганство. Впоследствии уголовное производство открыли еще и по факту насилия в отношении государственного деятеля. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Новости Украины: мэр Конотопа демонстративно облил народного депутата водой во время сессии

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