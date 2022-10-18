Предложение Турции о переговорах об Украине без Украины: эксперт заверила, что измены нет

На самом деле риторика Анкары направлена на Москву – чтобы получить за инициативу что-то вместо этого.

Турция на самом деле и не рассчитывает, что состоятся переговоры о мире в Украине без участия самой Украины, когда предлагает такую инициативу России. Так что зрады со стороны Анкары нет.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

Заявления Турции о мирных переговорах в отношении Украины направлены на внутреннего потребителя и на Россию, пояснила эксперт.

"Поскольку в Турции понимают, что это нереально, они могут так спокойно об этом говорить. На самом деле, я не думаю, что есть ожидания в Турции, что эти переговоры состоятся. Я не думаю, что есть ожидания в Турции, что наши западные партнеры позволят говорить об Украине без Украины и сама Украина сядет за стол переговоров. Поэтому эта вся риторика, в большой степени с одной стороны направлена на внутреннего потребителя, а с другой – на Россию: потому что Турция якобы пытается помогать России, чтобы что-то получить взамен", – рассказала Габер.

Она также призвала взглянуть на реальные шаги Анкары, свидетельствующие об отсутствии предательства.

"Давайте смотреть на конкретные шаги. Есть ли принуждение к миру в Украине со стороны Турции? Насколько я знаю, нет. Каким-то образом давят на нас для того, чтобы мы шли на компромиссы по земле, по территории? Нет. То есть Украина будет решать, когда и как нам садиться за стол переговоров", – отметила аналитик.

"Но то, что в Турции это (такая риторика – ред.) продолжается, это неприятно. Я думаю, что нам тоже нужно иногда предлагать турецким партнерам обсуждать с Францией, Британией и Грецией ситуацию вокруг турецких островов. Ну просто для того, чтобы было понятно, какая эта риторика, как она воспринимается в Украине. Но по этому поводу резких выводов о том, что это предательство с турецкой стороны, я бы не делала", — добавила Габер.

Предложение Турции по переговорах

Турция чуть ли не с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину периодически призывает государства к переговорам и предлагает свое посредничество в них.

Так, 8 октября турецкие медиа сообщили, что Турция передала США, Великобритании, Германии, Франции предложение о переговорах с Россией о ситуации в Украине.

Несколькими днями позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал к перемирию между Россией и Украиной. Однако, по его словам, этот мир не должен предусматривать территориальные уступки со стороны Украины.

Читайте также: