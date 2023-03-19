Предложение в эфире ТСН: боец сделал предложил руку и серце любимой, с которой прошел бои в Мариуполе и плен

Именно во время плена Артур решил сделать предложение руки и сердца, а ТСН помогла это реализовать.

Старший матрос Артур сделал предложение своей любимой — сержанту Юлии прямо во время интервью. Два военнослужащих смогли пронести свою любовь сквозь войну, бои в Мариуполе и российский плен, тюрьму в Оленовке, говорится в ТСН.

Юля и Артур познакомились в армии. Юлия признается, что у них буквально с первых дней вспыхнула настоящая любовь, но есть в их отношениях один момент, который Юлю немного смущает. Они уже живут вместе, а предложения выйти замуж Артур до сих пор не сделал. “Он ответственный, ну, я не знаю, как объяснит, просто влюбилась и все. Он пообещал, как только мы выйдем, все будет”, – смеется Юлия.

Артур пробыл в плену 10 месяцев. Россияне пытались сломать его психологически, например, его поднимали в 6 утра и заставляли неподвижно стоять целыми днями. Артур еще тогда, в Таганрозской колонии, несколько пообещал себе.

«Ты стоишь на одном месте, нельзя ни ходить, ни разговаривать, вам включают какое-то радио с советскими песнями, 1900 каких-то лет, и это все так давит на психику, очень тяжело. Думал, когда это все кончится, я сделаю предложение. Я не знаю почему, я тянул время, и думаю, пришло время предложить тебе стать моей женой”, — озвучивает военный ВСУ Артур Чабанов любимой.

Свой ответ Юля произнесла тихо, она была только для Артура. “Знаете, сколько я ждала этого кольца! Наконец-то», – говорит счастливая Юлия.

Уже обрученные Юля и Артур берутся за руки и идут дальше по жизни. Пока они военнослужащие, будут бить врага на своей земле, пока его не выгонят. А дальше еще сами не знают даже в каком городе будут жить, главное, говорят, что теперь только вместе. Со свадьбой уже не будут тянуть, решили, что отгуляют через месяц.

Война любви не помешает: ТСН помогла признаться военному своей избраннице

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