Предложение в прямом эфире ТСН: история пленного медика из Мариуполя

За время полномасштабного вторжения в Украину из вражеских тюрем вернулись 6 тысяч 266 пленных украинцев. 403 — это гражданские. Наибольшие обмены были именно в этом году, а сейчас процесс снова затормозился. Именно гражданских времен труднее всего возвращать, потому что россияне просто не хотят подтверждать их фамилии.

В ТСН мы рассказывали историю пленного гражданского педиатра Сергея Дорошенко. Таких, как он, русские называют «полезными пленными», потому что гражданские врачи оказывают медицинскую помощь, делают перевязки нашим заключенным в российских колониях. Сергей вернулся домой в этом году. Он отец 4 детей. Старшая дочь взрослая, и трое маленьких детей. Они семьей ходили на митинги в поддержку пленных, и на каждые праздники в течение 3-х лет дети загадывали единственное желание, чтобы отец был дома.

Это история о любви, которая выдержала разлуку в 1 тысячу 30 дней, обстрелы, фильтрационные лагеря, плен и годы неизвестности. Они не знали о судьбе друг о друге еще со времен битвы за Мариуполь.

Сергей Дорошенко — гражданский педиатр ушел 25 февраля 2022 в военкомат и больше не вернулся в дом.

Татьяна с тремя маленькими детьми осталась в подвале под бомбежками Мариуполя. Младшей дочери Маргарите тогда исполнился год, Леше было два года и Саше 6 лет.

Они выжили благодаря запасам гречки, которую мама заливала дождевой водой. Когда Мариуполь захватили, выезд был только в сторону России. Татьяна с детьми прошла фильтрационные лагеря, затем уехала в Польшу, Италию, и вернулась в Украину, чтобы искать Сергея. Тогда она узнала, что любимый находится в плену, куда он попал с завода Ильича, где помогал раненым.

Татьяна ежедневно писала Сергею сообщения в мессенжер. Это были не просто слова, а попытка сделать для него своеобразный дневник как растут дети. Это были рассказы, о том, что Маргарита начала говорить, Леша пошел в садик, а Саша в школу. О том, что они с детьми ходят на митинге и ни один день не проходит без мыслей о нем.

Все это Сергей прочтет уже после обмена, которого ждал 3 года. В Мордовии, в 1700 километрах от дома в камере у пленных украинцев была традиция — за полторы минуты до отбоя, пока не слышат надзиратели, суммировать день. Маленькую речь всегда просили сказать того, у кого была лучшая украинская. И заканчивался этот итог словами — «ребята, пусть вам снятся ваши родные».

Сергей вернулся из плена в этом году. Когда дети обнимались с папой, и наконец Татьяна смогла прильнуть к Сергею, он шептал ей на ухо — «моя, на 100% моя».

И уже сейчас Сергей и Татьяна и их трое детей — Маргарита, Алексей и Саша — герои этой щемящей истории приобщаются к ТСН здесь, в нашем рождественском эфире.

«Я был уверен в своей семье, я был уверен в своей жене, потому что она — это я, моя половина, часть меня, поэтому я не мог считать иначе. Я даже крохи сомнения не имел все эти три года в плену, я был уверен, что у меня есть ты. Мне есть куда возвращаться, меня есть кому ждать», — рассказал Сергей о своей любимой.

Татьяна раньше рассказывала, что каждый обмен — для нее был, как испытание и жизнь в это время замирала. Женщина обратилась к тем, кто до сих пор ждет своих родных.

«Надо не отчаиваться, не опускать рук, бороться за своих родных. И это очень тяжело, особенно по праздникам. Но я верю, я знаю, я уверена, что все наши ребята вернутся домой», — заявила она.

У Сергея с Татьяной трое детей. Но их отношения официально еще не оформлены.

«Однажды так сложилось, что в начале, пожалуй, как любой мужчина, я этого немного боялся. Потом в наш город, в наш Мариуполь, пришла война. И до 2022 года как-то все откладывал — не ко времени и не ко времени. Но сегодня, если есть возможность с помощью вашей съемочной группы. Выйдешь за меня?», — неожиданно прямо в эфире ТСН сделал предложение руки и сердца Сергей

«Я подумаю», — загадочно ответила Татьяна, но в конце концов добавила, что согласна.

