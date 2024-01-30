"Предложили выехать, но я отказалась": боевой медик рассказала, как начиналась полномасштабная война в Мариуполе

Свое 25-летие Руслана Нуца встретила в российском плену. Она прошла допросы, издевательства и пытки током. Она могла выехать из Мариуполя в начале полномасштабного вторжения, но отказалась и начала работать медиком.

Старший боевой медик 36-й отдельной бригады морской пехоты в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказала, как попала в армию и как начиналось полномасштабное вторжение в Мариуполе.

Руслана говорит, что еще с детства мечтала пойти в армию.

“Не знаю, почему – в семье у меня не было военных. Но так я хотела. И даже когда после школы я пошла в медицинский колледж, училась на акушерку, я уже тогда понимала, что в Вооруженных силах можно работать медиком. И в 2020 году подписала контракт. Моя семья была против, не поддержали меня сначала. Говорили, что это не женское дело. Но я позвонила в военкомат, сказала, что хочу. Мне сказали, чтобы приезжала — так я оказалась в 36-й отдельной бригаде морской пехоты”, — рассказала медик.

В первый раз она попала в Мариуполь в 2020 году, во время первой ротации.

“У меня не было много свободного времени, чтобы я ходила рассматривать город. Мы были на своих позициях. Поэтому особенно Мариуполь я даже не видела”, — говорит Руслана.

Алина Туришин и Руслана Нуца / Фото: ТСН.ua

По ее словам, за несколько дней до полномасштабного вторжения она понимала и чувствовала, что надвигается какое-то обострение ситуации и случится что-то очень страшное.

“Но я пыталась как-то эти мысли отталкивать, что все будет как раньше. Но 24 февраля наступило и я поняла, что не ошибалась. Мне предложили 24 февраля покинуть Мариуполь, выехать в Николаев на более безопасную территорию. Это был мой начальник медицинской службы Владимир Владимирович. Он сейчас выполняет свои обязанности начмеда, он был в плену восемь месяцев. Он мне и другим предложил, что есть возможность, командир дает добро, чтобы женщины выехали. Многие выехали. Но в основном все медики остались. И я тоже осталась”, – рассказала Руслана.

Она говорит, что хотела пойти в армию, потому что хотела сделать весомый вклад в защиту своей страны.

"Это как моя благодарность, проявление моей любви к своей стране. Не спрашивай, что страна сделала для тебя, а спроси, что ты сделал для своей страны и народа. Я шла в армию спасать жизни. И тогда был такой момент, когда я понимала, что будет очень и очень тяжело, уже было много раненых. Я медик, я не могла покинуть свою бригаду. Сейчас я развернусь и уйду, потому что я женщина, а типа они мужчины – они остаются умирать. Нет, я также давала военную присягу, на мне лежат такие же обязанности, как и на мужчинах”, — рассказала медик.

По словам Русланы, в Мариуполе она ни на секунду не задумалась о том, что может уехать и бросить побратимов.

"И никогда я об этом не жалела: ни в самом бункере, ни когда была в плену. Я наоборот благодарила Бога за то, что я осталась, что я была полезна, что я действительно помогала. Моя жизнь нашла смысл в том, что я осталась тогда", — говорит Руслана.

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