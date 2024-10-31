Предоставил фальшивый: как Залужный скрыл от Запада план своих действий и зачем – журналист ответил

В преддверии полномасштабного вторжения Соединенные Штаты требовали от тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного показать план действий Сил обороны. Залужный же скрыл свои замыслы, потому что боялся утечки информации к россиянам.

Об этом в проекте Ольги Кошеленко "USA-UA: Cекретні файли Білого дому" рассказал уже известный украинцам журналист Time, автор книги "Шоумен" Саймон Шустер.

По его словам, уже непосредственно перед полномасштабным вторжением глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли потребовал показать план Украины.

Мол, Милли говорил: "Если вы хотите, чтобы я помог его выполнять, мне нужно увидеть и понять, где и чем США могут помочь".

"Генерал Залужный не хотел показывать план, потому что боялся, что его сольют в СМИ или он попадет к россиянам. Он понимал, что у Украины только один шанс защититься. Если бы россияне узнали о подготовке, куда, например, Залужный передвигал системы ПВО, они бы их атаковали в первые часы вторжения. И вся стратегия провалилась бы", – отметил Саймон Шустер.

Секретность была чрезвычайно важна для Залужного. Он не мог рисковать и делиться своим планом даже с ближайшими западными союзниками, такими как Милли. Поэтому прислал фальшивый план – текст на 1 страницу, который был ложью. Позже Залужный извинился за это.

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Напомним, экс-глава МИД Кулеба рассказал, что перед вторжением на Западе хотели, чтобы Зеленский написал видеозавещание.

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