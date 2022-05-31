Предоставит ли Байден Украине дальнобойную артиллерию: Жданов объяснил нюансы

Военный эксперт отмечает, что "зрады" нет, а для Украины сейчас очень важно получить сами РСЗО и хотя бы боеприпасы к ним с дальностью стрельбы 70 км.

Россия приравняла предоставление Украине Соединенными Штатами оперативно-тактических ракет в составе комплексов MLRS и HIMARS с участием США в войне против РФ. И это приведет к серьезной конфронтации в военном конфликте.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"И Соединенные Штаты, я так понимаю, чтобы не раздражать Россию, опять же Россия, видим, какой вес имеет и политическое влияние. Чтобы не раздражать Россию, Джо Байден заявил, что они предоставят нам эти системы – реактивные системы залпового огня, но в комплектации без оперативно-тактических ракет, то есть с максимальной дальностью стрельбы до 70 км, хотя потом уже вечером того же дня Белый Дом официально опроверг это заявление и сказал, что оружие будет предоставлено в полном объеме. Тут "зрады" никакой нет", — подчеркнул военный эксперт.

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Кстати, по словам Олега Жданова, на сегодняшний день Украине очень важно получить сами системы и хотя бы их боеприпасы с дальностью стрельбы 70 километров.

"Почему? Потому что наши боеприпасы к системам "Смерч" и системам "Ураган" фактически закончились на сегодняшний день. И для нас это критично – эти реактивные системы залпового огня. А уж когда нам предоставят, допустим, пакеты для зарядки с оперативно-тактическими ракетами, пусть это будет будет немного позже, но сегодня это – некритичное оружие, которое нам нужно. Нам нужны сами пусковые и возможность вести огонь из реактивных систем залпового огня", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Жданов рассказал, когда придет первая партия лендлиза и когда следует ожидать основных конвоев.

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