Предоставит ли Иран России свои баллистические ракеты в обмен на истребители: объяснение эксперта

По мнению эксперта, россияне могут позволить себе торговать истребителями Су-35.
После поставки Ираном "шахидов в РФ", существует риск, что Россия может поставлять Ирану свои истребители, а вместо этого получить баллистические ракеты.
Руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак оценил угрозу нового этапа сотрудничества между Тегераном и Москвой. Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.
По его словам, в РФ и так ограничено количество современных функциональных истребителей, которые могут выполнять широкий спектр задач, прежде всего, на земле.
"Террористические атаки по Украине, по населению, инфраструктурным объектам и не только они капсулизируют под носители морского базирования, носители калибров из Черного и Каспийского морей. Из воздуха они выпускают ракеты "стратегами" — Ту-95. Сейчас пытаются адаптировать под Ту-160. МиГ-31 — известный носитель "Кинжалов". Последний масштабный налет отличился не столько ростом количества Х-22, которые Украина пока преимущественно не сбивает, и "Кинжалов" и массовым ударам по точечным объектам был ниже, чем раньше. То есть они могут себе позволить торговать истребителями Су-35", — говорит Копчак.
Для чего Ирану истребители
"С Саудовской Аравией замирились. Интересно замашка на Южный Кавказ, потому что Китай сейчас ситуативно вне игры. По крайней мере, до лета Турция занята знаковыми для себя и всего Ближнего Востока перевыборами Эрдогана", — добавил аналитик.
Напомним, что Россия намерена продать Ирану истребители Су-35. По информации издания Sky News, РФ вывезла из Ирана 200 контейнеров с оружием – около 100 млн патронов и 300 тысяч снарядов.
В Financial Times предположили, что Кремль пока не покупает у Ирана баллистические ракеты из-за опасений, что США и страны Запада передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Украинская разведка пока не зафиксировала факты получения Россией иранских баллистических ракет, против которых ПВО Украины бессильна.
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