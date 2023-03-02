Предоставление украинцам медицинских услуг под вопросом: на восстановление разрушенных россиянами больниц требуется миллиард долларов

За некоторые объекты уже взялись и завершают работы, но там, где еще ведутся активные обстрелы, не имеют еще даже проекта восстановления.

Медицинская инфраструктура Украины существенно пострадала в результате полномасштабного вторжения – 1218 учреждений здравоохранения получили повреждения. Те заведения, которые разрушены более чем на 90%, правительство не планирует восстанавливать. Там объясняют – эти больницы будут строить "с нуля" по новому проекту. В Минздраве уже посчитали среднюю цену – до 1 млрд долларов необходимо, чтобы восстановить медицинские объекты до того состояния, в котором они были до 24 февраля, говорится в ТСН.

В одной из амбулаторий Киевской области строительство, которое началось только в октябре, сейчас уже на завершающем этапе — остались лишь малярные работы, генеральная уборка и можно уже наполнять кабинеты мебелью и оборудованием. Открытие запланировано на конец марта, но по стечению обстоятельств, это время совпадает с трагической годовщиной. “28 марта 2022 года амбулатория была полностью уничтожена. Сначала прямое попадание, затем вторичный пожар и амбулатория были полностью уничтожены”, — рассказывает директор заведения.

Прицельным ударом из реактивной системы залпового огня россияне уничтожили совершенно новую амбулаторию, построенную только в 2020 году. Она обслуживала 49 населенных пунктов Макаровской общины, и в ней работали 13 врачей семейной медицины и педиатров. Ее руководитель говорит, когда врачи увидели развалины, у них опустились руки. К счастью сейчас заведение попало в проект быстрого восстановления и уже совсем скоро в этих кабинетах начнется прием пациентов. “Есть карта, содержащая все задокументированные случаи атак на объекты здравоохранения, которые Россия совершила в течение прошлого года. Это 707 случаев, куда входят и атаки на больницы, и атаки медработников. И также входят другие объекты – аптека, врачебный состав, машина скорой”, – рассказывает соучредитель украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Все эти заведения нанесены на карту, чтобы понять географию, где это происходило, а также понять системность процессов. Павел объясняет, если летом наиболее пострадали Киевщина и Харьковщина, то большое количество разрушений последовало за географией активных боевых действий.

В Николаеве почти новый травмпунк, который начал работать только в начале 20 2020 года, во время войны имел колоссальную нагрузку, так как пострадавших от рук оккупантов стало в разы больше, впрочем, проработало это медучреждение недолго. “Одна из ракет, атаковавших Николаев 1 августа, попала в наше помещение травмпункта. Было только 2 пациента в самом травмпункте, 5 членов персонала”, — рассказывает директор больницы Александр Демьянов.

К счастью, тогда, кроме здания, никто не пострадал. Здесь уже готовый проект восстановления травмпункта и планируют начать работы уже весной.

А в соседнем Херсоне о возобновлении пока не говорят. В городе уже не осталось ни одного медицинского учреждения, в которое бы россияне не попали хотя бы раз, некоторым досталось повторно, как Херсонской городской клинической больнице. Недавно российская ракета буквально продырявила бетонные перекрытия в родильном отделении. “Наибольшие разрушения связаны с нашим юридическим адресом, как мы считаем, это наше родильное отделение, морг, детская поликлиника. Все эти здания выведены из эксплуатации и переведены в другие здания”, — говорят в заведении.

В самых больничных корпусах окна прикрывают мешками с песком, чтобы обломки не ранили пациентов. О ремонте или восстановлении, пока обстрелы здесь не утихают каждый день, даже не думают. “Ремонтировать именно сейчас там, куда прилетает, не целесообразно. Мы стараемся сохранить то, что есть и оказывать помощь на самом высоком уровне”, — говорят в Херсоне.

В то же время в Украинском центре здравоохранения продолжают документировать и верифицировать каждый разрушенный объект медицины — делают фото, собирают информацию. Все это, чтобы однажды привлечь виновников к ответственности в международных судах. «Отчет нужен, чтобы наступила справедливость, чтобы повысить наши шансы, чтобы осудили не просто какого-нибудь солдата, а осудили людей высокого уровня. Это очень сложно. Мы будем пытаться сделать так, чтобы на этот раз россияне уже получили свое”, — убеждает соучредитель украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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