Предприниматель получил три повестки и полтора года скрывался от мобилизации: он придумал хитрую схему

Житель Хмельницкой области получил три повестки, однако постоянно избегал мобилизации. Как следствие, дело дошло до суда. Что там решили?

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который почти пол года получал повестки, однако придумывал, как избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

Мужчина получил три повестки и скрывался от мобилизации

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что местная ВВК обнаружила у него грыжи и дерматологические заболевания. Из-за этого он 2 месяца был временно непригодным. Однако впоследствии областная ВВК отменила это решение. Житель Хмельницкой области утверждал, что "не согласен с решением областной ВВК об отмене заключения о временной непригодности к военной службе". Он считает, что "работники ТЦК безосновательно вручали ему боевые повестки, а потому он не уклонялся от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период".

Мужчина заявил, что не согласен с решениями ВВК и ТЦК

На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что местная ВВК обнаружила у него грыжи и дерматологические заболевания. Поэтому он 2 месяца был временно непригоден. Однако впоследствии областная ВВК отменила это решение. Житель Хмельнитчины утверждал, что "не согласен с решением областной ВВК об отмене заключения о временной непригодности к военной службе". Он считает, что "работники ТЦК безосновательно вручали ему боевые повестки, поэтому он не уклонялся от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Позиция военных

Председатель местной ВВК на суде объяснила, что мужчина "проходил комиссию ВВК, был признан временно непригодным на 2 месяца. Однако в связи с изменениями в законодательстве Украины, Хмельницкая областная ВВК начала пересматривать решения местных ВВК в отношении временно непригодных военнообязанных лиц. Документы подсудимого направляли для прохождения областной комиссии ВВК для подтверждения диагноза вместе со всеми медицинскими документами. В дальнейшем заключение о временной непригодности не было подтверждено и поэтому они 11.05.2024 года выдали справку ВВК о его пригодности к военной службе на основании заключения областной ВВК".

Работники ТЦК отметили, что хоть мужчина и заявил, что обжалует решение областной военно-врачебной комиссии, однако этого так и не сделал.

Приговор суда

В конце декабря 2024 года суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и избежал мобилизации из-за "совета матери".

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