Предприниматель рассказал, почему молодые украинцы едут за границу и что сделать, чтобы они вернулись

Предприниматель рассказал, почему молодые украинцы едут за границу и что сделать, чтобы они вернулись

Молодые украинцы едут за границу из-за отсутствия возможностей.

В Украине власть и бизнес должны создать условия, чтобы молодые украинцы не выезжали за границу.

Об этом предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий сказал 26 августа в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1

"К большому сожалению, мы теряем очень много молодых украинцев, которые поехали. Мы спрашиваем: "А чего вы поехали?" Они говорят: "Нет возможностей. Мы не можем какую-то мечту воплотить в жизнь". Наша задача сегодня — создать условия, чтобы они остались в Украине. А еще лучше, чтобы они вернулись с опытом и здесь преуспели", — сказал Василий Хмельницкий.

Василий Хмельницкий предложил вариант решения проблемы утечки мозгов из Украины

Напомним, к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы.

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