Предприниматель рассказал, почему молодые украинцы едут за границу и что сделать, чтобы они вернулись

Молодые украинцы едут за границу из-за отсутствия возможностей.
В Украине власть и бизнес должны создать условия, чтобы молодые украинцы не выезжали за границу.
Об этом предприниматель и инвестор, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий сказал 26 августа в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1
"К большому сожалению, мы теряем очень много молодых украинцев, которые поехали. Мы спрашиваем: "А чего вы поехали?" Они говорят: "Нет возможностей. Мы не можем какую-то мечту воплотить в жизнь". Наша задача сегодня — создать условия, чтобы они остались в Украине. А еще лучше, чтобы они вернулись с опытом и здесь преуспели", — сказал Василий Хмельницкий.
Напомним, к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы.