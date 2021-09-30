Председателя ГМС уволили после его громкой свадьбы с "девушкой с собачкой из Уханя": реакция супругов

Председателя ГМС уволили после его громкой свадьбы с "девушкой с собачкой из Уханя": реакция супругов

Максим Соколюк прокомментировал в соцсетях, что не связывает увольнение с обысками.

Председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка, который ровно месяц назад с размахом отгулял свадьбу, уволили. Такое решение принял Кабмин.

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Об этом 30 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По данным СМИ, детективы НАБУ накануне провели обыски в его рабочем кабинете. И якобы Соколюка и его заместителей подозревают в хищении бюджетных средств. В то же время, в НАБУ пока это дело не комментируют. Год назад тогдашний глава ГМС развелся с женой и заявил, что встретил новую любовь — Анастасию Зинченко, которая стала известной как "девушка с собачкой из Уханя". Тогда чиновник помог ей эвакуироваться из охваченной коронавируса китайской провинции.

Недавно Анастасия в "Инстаграм" опубликовала видео и фото с их изысканного свадьбы. Выездная церемония состоялась в конце августа в элитном загородном комплексе под Киевом. Уволен из должности Максим Соколюк прокомментировал в соцсетях и не связывает ето с обысками. Отреагировала на это и его молодая жена.

"Это решение было принято ранее, оно взвешенное и обдуманное, а потому — это важно, никоим образом не связано с информацией, что распространяется в последнее время", — написал Соколюк.

"Любить и еще раз любить — это смысл нашей жизни и самая большая ценность. А все остальное — пыль и для нас больше не важно", — отметила Анастасия Зинченко.

Напомним, Анастасия Зинченко стала известной в прошлом году. Она — та самая "девушка с собачкой из Уханя", которая не смогла вернуться из охваченного коронавирусом Китая в Украину, потому что не захотела там оставлять свое домашнее животное. Затем вернуться ей помогал глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк. Так они и познакомились. Впоследствии он развелся со своей предыдущей женой, а об отношениях с Настей стало известно публично.

"Нефартовая" Настя этом году снова застряла за рубежом. На этот раз уже с Максимом. Вместе они полетели на отдых в Занзибар.

После возвращения из Занзибара Настя показала трендовое видео с любимым, на котором с одежды на паре только купальники.

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