Представитель ТЦК открыл огонь по гражданскому: эти кадры шокируют (видео)

Что произошло на самом деле – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Громкий инцидент в Киевской области! В Сеть попало видео, как мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот убегал. Пользователи соцсетей предполагают, что стрелял работник ТЦК. Что случилось на самом деле – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Стрельба на Киевщине

Стрельба в белый день. В пятницу, 15 ноября, по Сети распространили видео, на котором якобы "работник ТЦК" стреляет в человека на складах в Киевской области. Пишут, что на кадрах – рейд ТЦК на складах под Киевом в селе Счастливое Бориспольского района.

Что говорят в полиции?

В полиции Киевской области сообщили, что устанавливают обстоятельства этого события.

"При мониторинге социальной сети обнаружено видео, размещенное в одном из telegram-каналов, где мужчина в форме стрелял в гражданина. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. На месте происшествия работают работники следственно-оперативной группы. Пострадавших нет", – говорится в сообщении полиции Киевщины.

Мужчина в военной форме стрелял в грузчика склада, когда тот убегал

В своем сообщении правоохранители отметили, что выстрелы произвел представитель Добровольческого формирования территориальной громады (ДФТГ). То есть, это, скорее всего, не работник ТЦК, как утверждали местные телеграммы каналы. Правоохранители Бориспольского управления полиции проводят проверку указанного факта.

Что говорят в Минобороны?

Однако позже появилось сообщение от Министерства обороны Украины. Там сообщили, что проверяют информацию о применении оружия сотрудником ТЦК в Киевской области. И знаете что? Стрелок – это работник ТЦК.

"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны приступила к проверке правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия", – заявили в МОУ.

В ведомстве отметили, что в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного правонарушения, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, в Киеве майор ТЦК выстрелил себе в голову: стали известны новые подробности.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Работник ТЦК устроил стрельбу! Эти кадры разлетелись по Сети!

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