Представители СМИ сложили на землю камеры под МВД и требовали защиты во время выполнения своих обязанностей

Представители СМИ сложили на землю камеры под МВД и требовали защиты во время выполнения своих обязанностей

Протестующие устроили молчаливый протест

Молчаливый протест у Министерства внутренних дел устроили представители СМИ. Они требуют расследовать нападения на журналистов и привлечь к ответственности виновных.

Об этом со места событий сообщила журналистка ТСН Алла Хоцяновская.

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Сюда в основном пришли журналисты, фотокорреспонденты и операторы. Свой протест они начали с того, что сложили камеры на землю, чтобы показать, что сейчас журналистика под угрозой, поскольку работники СМИ не могут безопасно выполнять свои обязанности во время акций протеста.

Митингующие требовали привлечь к ответственности всех виновных в избиении журналистов и просили об обеспечении защиты при выполнении своей работы от полиции.

Акцию спровоцировали события, которые произошли в субботу у Офиса президента. Когда во время столкновений избили двух работников медиа, в частности оператора ТСН Антона Филиппа, который получил сотрясение мозга и ожоги глаз от распыленного газа. Вторым пострадавшим является фотокорреспондент издания «Буквы» Александр Кужельный, которого уже после столкновений избили юноши якобы за то, что он их фотографировал.

Новости Украины: представители СМИ протестом у МВД требуют расследовать нападения на журналистов

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