Представлялись полицейскими: в Харьковской области задержали дерзких грабителей

Организовал банду 39-летний уроженец России.

В Харьковской области задержана банда разбойников. Они приходили в квартиры, представлялись полицейскими и выносили из дома ценные вещи.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 28 января.

Жертвами стали, по меньшей мере, четыре человека. Среди них даже несовершеннолетний. Мужчины распылили ему в глаза слезоточивый газ и украли около 7 тысяч гривен.

Известно, что организовал банду 39-летний уроженец России. Задержать его вместе с тремя сообщниками удалось, когда они напали на 84-летнего мужчину. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

В Харькове задержана группа разбойников | Новости Украины

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