Предупреждение о подготовке россиянами подрыва Каховской ГЭС мир игнорировал год: не видит, кто виноват и теперь

Каховскую ГЭС заминировали, по сути, сразу по захвату, еще в апреле 22 года, а через пол года оккупанты минируют шлюзы и опоры.

О возможной катастрофе международного масштаба Украина предупреждала еще прошлой осенью. Украинские власти потребовали от мировых политиков направить на ГЭС в Новую Каховку международную наблюдательную группу, говорится в ТСН.

Новая Каховка всего в 80 километрах от Крыма, российская армия оккупировала ее в первый день полномасштабного вторжения, но стратегической целью оккупантов было Каховское водохранилище. Именно оттуда подается вода в Северокрымский канал, ГЭС — захватили в тот же день.

После оккупации Новой Каховки российские захватчики фактически превратили город в свою военную базу. Каховскую ГЭС заминировали, по сути, сразу по захвату, еще в апреле 22 года, а через полгода оккупанты минируют шлюзы и опоры. На дамбе оставляют два военных тентованных "КАМАЗ" загружены ящиками со взрывчаткой.

Россия готовит террористический акт на Каховской ГЭС, об этом украинские власти сразу предупреждают мир, а в октябре 22-го Владимир Зеленский призывает ООН, Европейский Союз, другие международные организации направить на оккупированную гидроэлектростанцию международную наблюдательную миссию вместе с украинскими специалистами.

Но тогда международные политики Украину не услышали и это, несмотря на сценарии развития событий, которые предоставляла Украина. В частности, Крым надолго может остаться без воды.

Но Россия и дальше сознательно готовила основу для масштабной катастрофы. В ноябре Зеленский собирает ставку главнокомандующего и обращается непосредственно к Москве. “Я хочу сейчас еще раз предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения, любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезвожить ЗАЭС — будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет”, – заявлял президент.

Минувшей ночью российские взрывчатки на Каховской дамбе сдетонировали. Так началась экологическая катастрофа.

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В первые минуты после подрыва на твиттер ООН появляется сообщение о том, что сегодня отмечают международный день русского языка. «Русское командование на русском языке дало приказ взорвать Каховскую дамбу. Прекрасный день в ООН для празднования русского языка! ООН твитет о культурном разнообразии, игнорируя величайшую катастрофу в Европе за последние десятилетия, вызванную исключительно Россией. Зачем молчать?”, — возмущается представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

СМИ подсчитывают – на то, чтобы написать твит с осуждением подрыва Каховской ГЭС, в ООН ушло 9 часов. Впрочем, сообщение, которое в конце концов призывает защищать гражданских, так и не называет, кто же вызвал катастрофу.

Произнести слово "Россия" не решается и канцлер Германии. Олаф Шольц, однако, решительно призывает продолжать поддерживать наше государство. Именно развязанная Россией война стала причиной крушения — такое сообщение раздается от Британии. А вот страны Балтии и глава чешского МИД государство-агрессорку называют террористкой, которую следует остановить. Наказать Москву за совершенное — обещают в Брюсселе.

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