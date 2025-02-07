Предвыборная лихорадка в Киеве во время войны: почему цапаются Кличко и новый глава КГВА Ткаченко

Киев трясет не только от ночных атак российских "Шахедов". В последнее время градус напряжения заметно вырос в политической жизни столицы. Молнии летают между двумя киевскими башнями – КГГА и КГВА.

Киевляне обсуждают недавнее резкое заявление мэра Киева Виталия Кличко, в котором он подчеркнул, что "в Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление". Мэр озвучил, что имеет в виду нового главу КГВА Тимура Ткаченко, назначенного на должность 31 декабря 2024 года. И что он якобы пытается взять на себя полномочия мэра.

ТСН.ua проанализировал, что же происходит в столице.

Неожиданное назначение

Стоит отметить, что назначение Тимура Ткаченко стало неожиданностью для мэра Киева и его окружения. Все уже привыкли к начальнику КГВА Сергею Попко, занимавшему эту должность с октября 2022 года. Генерал-полковник Попко, особенно не вмешивавшийся в детали управления городом, контролировал исключительно безопасность и вопросы обороны столицы.

Другое дело Тимур Ткаченко, в первые же дни своего назначения, он обещает разобраться с вопросом эвакуации с улиц столицы уничтоженных во время воздушных атак и покинутых автомобилей, обеспечить автономным питанием городские светофоры для их бесперебойной работы и пересмотреть запрет движения общественного транспорта во время воздушных тревог.

Именно из-за этого произошла первая перепалка между Кличко и Ткаченко в социальных сетях. И чем дальше, тем их становится больше.

Сообщение мэра Киева

Дошло до того, что Кличко сообщает горожанам о падении обломков вражеского БПЛА в Оболонском районе, а Ткаченко опровергает эту информацию, мол, событие имело место, но не из-за вражеского дрона.

Опровержение начальника КГВА

Перепалки столичных руководителей

Тем временем, Тимур Ткаченко, организует проверки пассажирских и грузовых перевозчиков в столице и отчитывается о многочисленных нарушениях, анонсирует замену руководителей районных государственных администраций Киева, критикует использование бюджетных средств должностными лицами КГГА, заявляя, что город может значительно больше помогать Силам обороны, поскольку 14 миллиардов гривен в конце года остались не освоенными.

Ткаченко анонсирует замену глав столичных РГА

Начальник КГВА постоянно подпитывает тему возможной отмены запрета работы транспорта во время воздушных тревог и анонсирует рассмотрение этого вопроса на заседании Совета обороны города. А еще обращается к мэру Киева на фоне дома по улице Жилянской, пострадавшего от атаки российского дрона в 2022 году, кстати, столичные власти фактически отказались его восстанавливать.

Ткаченко отвечает мэру

Все это, очевидно, донимает мэра Киева.

"Начальник КГВА, без военного образования и опыта, который заменил на должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. Восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жителям, восстановление инфраструктуры. Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. В то же время он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация – временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", – заявил Виталий Кличко.

"Троянский конь" или откуда пришел глава КГВА

Но есть еще один нюанс – Тимур Ткаченко, бывший подчиненный Кличко. Он хорошо знает изнутри, как устроена работа столичных РГА и городских департаментов, потому что в команде действующего мэра Киева работал с 2014 года.

Был начальником управления КП "Киевблагоустройство", отвечал за инвестиции в КП "Плесо", работал руководителем аппарата Голосеевской РГА, а затем заместителем председателя Дарницкой РГА. С 2020 по 2023 год возглавлял Департамент городского благоустройства КГГА. И выполнял эту работу достаточно успешно, потому что с августа 2023 года назначен заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а в сентябре 2024 — заместителем министра развития общин и территорий Украины.

То есть Тимура Ткаченко можно назвать эдаким "троянским конем". Зная, как реально работает городской чиновничий аппарат, новый начальник КГВА сможет ускорить и контролировать его работу.

Эксперты отмечают, что стремительный взлет в карьере Тимура Ткаченко произошел не без помощи Алексея Кулебы, тоже работавшего в команде мэра Кличко. Тимур Ткаченко возглавил Департамент благоустройства КГГА в 2020 году, став преемником пошедшего на повышение Алексея Кулебы – первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленчиских полномочий и занимал этот пост до февраля 2022 года.

Во время самого горячего этапа войны Алексей Кулеба возглавил Киевскую областную государственную администрацию, а с января 2023 по сентябрь 2024 был заместителем председателя Офиса президента (ОП), сейчас Кулеба вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Киев во время отключения света / Фото: Associated Press

Первая причина – давний конфликт

Политологи отмечают, что споры между Кличко и Ткаченко – это продолжение давнего конфликта между мэром Киева и ОП, который тянется еще с 2019 года. За почти шесть лет он то вспыхивает с новой силой, то затихает на время. Сейчас – очередное обострение.

По словам политолога Владимира Фесенко, противостояние между Кличко и ОП началось осенью 2019 года, когда Офис возглавлял Андрей Богдан. Тогда были попытки разделить полномочия главы КГГА и мэра Киева, но эти попытки для оппонентов Кличко закончились неудачно, то есть никак.

"Тогда стороны якобы пытались договориться и снять напряжение, особенно, когда главой Офиса стал Андрей Ермак. Но потом конфликт разгорелся с новой силой, после местных выборов 2020 года. Как говорят некоторые источники, из-за того, что Кличко не выполнил определенные обязательства, которые давал ОП перед выборами", – рассказывает ТСН.ua политолог Владимир Фесенко.

С этого времени противостояние с определенными колебаниями продолжается. Одно из них произошло перед началом войны в декабре 2021 года, когда мэр Кличко приступил к проверке бомбоубежищ к возможному российскому вторжению и организовывал гражданскую оборону города, тогда в ОП обвинили мэра в нагнетании чрезмерной паники. А 24 февраля 2022 года началась война.

Но все же, причин для критики Кличко хватало и во время войны:

Когда погибли люди у закрытого укрытия больницы в Деснянском районе

После подтопления тоннеля на синей ветке метро – шесть станций пришлось закрыть на время ремонта

Расточительные закупки барабанов для укрытий в Днепровском районе и миллионные расходы на замену брусчатки и строительство транспортных развязок.

Даже была создана Временная специальная комиссия (ВСК) в Верховной Раде, которая должна была изучать эффективность функционирования органов публичной власти Киева. Вокруг деятельности этой ВСК разгорелось еще несколько скандалов, но в последнее время о работе комиссии ничего не слышно.

Состав парламентской ВСК

Самозащита и политизация конфликта

По словам Владимира Фесенко, в конце 2023 года Кличко выступил в западных СМИ с рядом критических заявлений в сторону ОП. Соответственно, офис ему этого не простил и со временем отреагировал.

"Последние заявления Кличко – это внешнее проявление усиления этого давнего противостояния. Скорее всего, мэра Кличко очень беспокоит то, что в прошлом году начались расследования в отношении деятельности представителей городских властей Киева – злоупотребление, нарушение закона, нецелевое расходование бюджетных средств, что стало темой для журналистских расследований. Чего стоит персона начальника Киевского метрополитена? Поэтому я думаю, что последнее заявление мэра – это самозащита, традиционная тактика – политизация конфликта", – отмечает Владимир Фесенко.

Неразделенные полномочия

Кстати, схожие отношения между центральной властью есть и у мэров других городов Украины. Они возникли и обостряются во время войны. А именно противостояние между военными администрациями и местным самоуправлением.

"Это проблема неурегулированности – с одной стороны есть соответствующие полномочия военных администраций, иногда они достаточно широкие, в том числе и в бюджетных вопросах и административных полномочиях. И есть полномочия местного самоуправления. А четкого разделения этих полномочий в условиях войны, между ними, к сожалению, нет. И это порождает конфликты. Где-то мэры городов находят общий язык и нормально сотрудничают с военными администрациями. К примеру, в Харькове. А где-то возникают постоянные конфликты. Идет борьба за деньги, власть и влияние. Что касается Киева, то денег здесь много", – отмечает политолог.

Он добавляет, что конфликты в Киеве возникают и из-за вопросов, связанных с безопасностью. Но причина их возникновения, скорее всего, кроется в старом конфликте между мэром и ОП.

Кое-кто уже готовится к выборам / Фото: УНИАН

Это только приближение возможных выборов

По словам Владимира Фесенко, у него большое подозрение, что Кличко и мэры целого ряда городов, которые объединены Ассоциацией городов Украины, которую возглавляет мэр Киева – начали предвыборную кампанию. Ведь по конституции осенью этого года должны состояться местные выборы.

"Из-за возможности проведения выборов, сейчас мы видим вспышку электоральной лихорадки, даже среди парламентских политиков, а кое-кто уже готовится и к президентским выборам. Конечно, для этого есть большая вероятность, при условии, если будет прекращение войны. Поэтому некоторые мэры уже начали предвыборную кампанию, используя тему противостояния с центральными властями. Кстати, эта технология активно использовалась политиками в 2020 году. А сейчас ее восстанавливают и приспосабливают к условиям войны именно через конфликты с военными администрациями. На мой взгляд, предвыборная мотивация присутствует и в конфликте между мэром Киева и начальником КГВА", – отмечает Владимир Фесенко.

Чем закончится конфликт?

"Чем все это кончится? Учитывая, как этот конфликт развивался с 2019 года, я дам банальный ответ – ничем. Или боевой ничьей. Конечно, могут быть имиджевые потери. Но сценарий о том, что центральная власть в условиях военного положения может лишить Кличко статуса главы КГГА, вряд ли может быть реализован, хотя теоретически он возможен: оставить Кличко мэром Киева с ограниченными полномочиями. Такой сценарий рассматривался многократно, но так и не был реализован. В том числе и потому, что у действующего мэра есть мощные политические позиции в Киеве – часть киевлян к нему относится критически, а часть поддерживает. Кличко также полагается на поддержку оппозиционных сил, у него есть большинство в Киевсовете. Поэтому сбросить его не так уж просто. Это спровоцирует острый публичный и политический конфликт. Также следует учитывать тот факт, что у Кличко есть много друзей за границей, он достаточно известна в мире фигура. Если произойдет такое снятие, то мэр будет точно апеллировать к международному сообществу, а это будет иметь негативные последствия, что сейчас совсем Украине не нужно", – объясняет Владимир Фесенко.

Здание КГГА на Крещатике / Фото: УНИАН

Начальник КГВА попытается пойти в мэры?

Эксперт добавляет, что противостояния между КГГА и КГВА будут и дальше.

"Будут цапаться, будут взаимные обвинения. Кличко уже сейчас это делает. Кстати, его тоже будут тыкать носом в конкретные городские проблемы. И на этом все завершится. После вспышки, будет определенное затишье. А потом, перед выборами, если до них дойдет дело, снова может быть очередная вспышка конфликта. Но здесь у оппонентов Кличко есть одна большая проблема. Им нужно найти мощную фигуру, которая сможет претендовать на кресло мэра Киева", – отмечает политолог.

Эксперт добавляет, что Тимур Ткаченко может быть потенциальным кандидатом, но его мало знают в Киеве и ему нужна максимальная публичность.

"Я кстати, не исключаю, что Ткаченко захочет использовать нынешний конфликт для того, чтобы его больше знали киевляне. Но здесь надо себя показать не только в конфликте. Но и быть публично активным, показать себя в вопросах безопасности Киева. Например, те же укрытия, за которые Кличко критиковали и даже угрожали снять с должности председателя КГГА. А еще социальные вопросы, использование бюджетных средств, функционирование транспорта во время тревог. Поэтому здесь вопрос, насколько удастся это Ткаченко, и заметят ли это киевляне. Если да, тогда он в перспективе сможет претендовать на роль конкурента Кличко на предстоящих выборах мэра Киева. Потенциально это возможно, но все зависит от самого Ткаченко и от того, есть ли у него команда, которая сможет с ним работать и помогать", – заключает Владимир Фесенко.

Кто главнее: Кличко или Попко? Скандальная битва за власть над столицей!

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