Преемник Путина будет согласен на все: астролог Влад Росс назвал его фамилию

Известный составитель гороскопов считает, что мэр Москвы Сергей Собянин был бы лучшим лидером России после поражения в войне.

Астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua заявил, что в 2023 году он не видит такую страну как Российская Федерация и правление Путина. При этом он назвал фамилию желаемого для Украины и цивилизованного мира преемника российского президента.

“Есть такой человек, который не сильно вляпался в это дерьмо – это мэр Москвы Собянин. Под него могут все подстроиться. Если он придет к власти, он абсолютно откажется от претензий на Крым и скажет, что мы на все согласны, только уберите против нас санкции. Мы даже вам отдадим Путина”, – спрогнозировал астролог.

Также читайте Почему Путин начал вторжение именно 24 февраля: объяснение астролога

По словам Влада Росса, очень важно, чтобы победил именно Сергей Собянин, поскольку "из этой клоаки, всех этих змей и скорпионов" он является самым приличным российским лидером.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, Влад Росс также спрогнозировал, что после ликвидации российского диктатора Владимира Путина РФ начнет разрушаться из-за гражданской войны в стране.

Читайте также :