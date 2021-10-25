Прекратите убивать людей: под посольство РФ принесли символические "тела" умерших на оккупированных территориях от коронавируса

Участники акции требовали от оккупационной власти открыть пункты пропуска на Донбассе.
Под Посольством РФ активисты требовали открыть КПВВ на Донбассе. Россия продолжает политику изоляции и не предоставляет жителям оккупированных территорий адекватной медицинской помощи во время пандемии COVID-19.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Оккупанты еще и отбирают едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехать на территорию Украины для вакцинации и лечения.
Поэтому активисты принесли под российское посольство символические "труппы", которые символизируют тела умерших от коронавируса жителей оккупированных территорий Донбасса.
По утверждению участников митинга таким образом тела, завернутые в мусорные пакеты лежат в коридорах больниц и их просто не успевают вывозить в морги и на кладбище.
Жителям Донбасса катастрофически не хватает вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции.
Участники акции требовали от оккупационной власти открыть пункты пропуска на Донбассе.
«Они делают акт «ковидного» геноцида, уничтожают мирных жителей и должны за это отвечать. Надеюсь, что Генпрокуратура возбудит уголовное дело против руководства оккупированных территорий за так называемое медицинское обслуживание, которое есть», — говорит соорганизатор акции Станислав Федорчук.