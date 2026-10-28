Премьер Корецкий объявил о радикальных изменениях в правилах мобилизации и бронирования: что известно

Сергей Корецкий / © ТСН

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В правительстве объявили о ряде изменений и программ поддержки бизнеса, который работает в условиях войны и несет убытки из-за российских атак. Обсудить эти идеи напрямую, привлекая министров экономики, обороны и представителей крупного бизнеса, предложил глава правительства Сергей Корецкий во время выступления на ежегодном международном экономическом форуме. Во время войны мероприятие прошло уже в пятый раз, но подготовка к мероприятию этого года проходила в чрезвычайно сложных условиях.

О том, как государство планирует найти баланс между потребностями фронта и выживанием экономики, а также о чем еще говорили на форуме — в репортаже Елены Черняковой.

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1,5 миллиарда долларов убытков и новые правила найма сотрудников

Полтора миллиарда долларов — столько недополучит бюджет Украины в этом году. Это следствие российских атак на логистику, инфраструктуру и энергетику. Только с июля россияне нанесли более 2 000 ударов по нашим энергетическим объектам. Экономика продолжает функционировать вопреки всему, но как ей удается выживать в таких условиях? Об этом говорили представители бизнеса и власти на 12-м Киевском международном экономическом форуме.

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Форум открывает премьер-министр Сергей Корецкий. Он говорит: почти 30 лет он был по ту сторону — среди тех, кто задает вопросы. Бывших коллег-бизнесменов он призывает готовиться к худшим сценариям и объясняет: доходы государства за год составляют $70 млрд, тогда как одна только война обойдется нам более чем вдвое дороже. Собственные ресурсы позволяют покрыть лишь треть потребностей. При этом государство видит, какие потери несет бизнес, и ищет механизмы поддержки.

Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «По текущим оценкам, убыткипревышают 7,7 миллиарда долларов. Уничтожено или повреждено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости различных типов… Правительство продолжает программы, доказавшие свою эффективность: «5-7-9%». Отличная качественная программа, с момента её запуска выделено 580 миллиардов гривен — это общий объём данной программы».

Вопросы, которые чаще всего звучат в кулуарах, — это страхование рисков и бронирование. Кабмин изменил правила на прошлой неделе: теперь ни ОПК, ни топливно-энергетические комплексы не будут иметь 100-процентного бронирования. Впрочем, Корецкий объясняет: цель изменений — не лишить работников действительно критически важных сфер, а остановить рост числа нечестно забронированных лиц из фиктивных компаний. В правительстве также готовят ужесточение ответственности для уклоняющихся от службы. Завершить подготовку изменений планируется до 1 декабря.

Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: «Нам нужно совместно разработать новую социальную модель, при которой, пусть, все будут забронированы, но предприятия будут обеспечивать прогнозируемую мобилизацию людей в армию. До 1 декабря мы должны принять новый социальный договор».

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Новый общественный договор, то есть новые правила мобилизации и бронирования, — это то, что инициирует премьер-министр и что станет поводом для диалога с бизнесом. Но готов ли бизнес отдать часть своих сотрудников в армию?

Василий Хмельницкий, инициатор КМЕФ, основатель холдинга UFuture: «Если правила будут одинаковыми для всех, если все будут так поступать, то я, как предприниматель, это поддерживаю. У нас нет другого выхода».

Страховой фонд от военных рисков и позиция крупного бизнеса

Василий Хмельницкий объясняет: бизнес традиционно готов помочь государству, но ожидает, что и оно пойдет навстречу. Представители крупного бизнеса уже давно просят правительство предоставить механизм страхования рисков не только для малых предприятий. На улице Грушевского это требование, похоже, услышали и инициировали создание страхового фонда в размере одного миллиарда. Но дискуссия вокруг этого вопроса продолжается до сих пор: бизнес не слишком поддерживает идею правительства наполнять фонд за счет повышения НДС на 1%.

Василий Хмельницкий, инициатор КМЕФ: «Мне нравится, что правительство создает страховой фонд для покрытия рисков, для страхования от войны. Но мне не очень нравится, что это происходит за счет повышения НДС на 1 процент. Как для предпринимателя — это мне не очень нравится».

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В правительстве же заявляют, что повышение НДС — это не единственный вариант для запуска фонда. Его готовы поддержать и международные партнеры, но при условии вклада со стороны государства.

Александр Кравченко, министр экономики и окружающей среды: «И мы разрабатываем альтернативные варианты на случай, если НДС всё же не будет введён. Поэтому я бы разделил вопросы создания фонда и источников его финансирования. Мы убеждены, что фонд начнет функционировать в 2027 году».

Страховой фонд предназначен для двух целей: компенсации убытков, которые существенно выросли из-за российских атак, а в перспективе он должен обеспечить страховое покрытие на уровне 5–8 млрд долларов. Сейчас у крупных предпринимателей нет такой возможности, рассказывает президент группы «Киевстар». Их офисы этой осенью неоднократно попадали под вражеские обстрелы и понесли убытки, но застраховать весь свой бизнес компания не может.

Александр Комаров, генеральный директор и президент «Киевстар»: «Мы ещё можем себе представить, что застрахуем какой-то там склад, где у нас хранится на 5, на 10 миллионов долларов какого-то оборудования. Но можно ли сейчас застраховать свою бизнес-деятельность от этих рисков — это практически невозможно. И даже склад, если он находится в центральной части Украины, — это невозможно».

Международное партнерство и работа на пятом году войны

Именно для налаживания диалога между бизнесом, экспертным сообществом и властями и был основан форум КМЕФ ещё 12 лет назад. Ежегодно он проходил под разными лозунгами, но, по словам организаторов, подготовка к форуму этого года была одной из самых сложных.

Юрий Пивоваров, генеральный директор КМЕФ: «Хотелось бы , чтобы то, о чём здесь говорят, стало частью государственной политики, законопроектов, новых инструментов развития. На протяжении 12 лет то, что обсуждалось на КМЕФ, уже сейчас работает… Мы будем очень рады, если правительство возьмет это в качестве домашнего задания и будет воплощать это в жизнь».

В этом году на форуме присутствовал премьер-министр Молдовы — страны, с которой мы вместе движемся в ЕС. Сейчас, когда экспорт через Чёрное море практически невозможен, Кишинев открыл свою железную дорогу для наших грузов со скидкой 50%. В знак уважения к украинцам глава молдавского правительства часть выступления произнёс и пошутил на украинском языке.

Премьер-министр Молдовы: «Мы также готовы совместно с украинским бизнесом развивать логистические центры и склады в Молдове… Кстати, об украинской логистике я говорю не только как премьер, но и как её давний клиент. Во время этой поездки уже успел забрать посылку из «Новой почты», пополнить запасы в «Авроре», в планах — ещё «Розетка» и 5 киевских тортов».

На пятом году войны среди ключевых вопросов — физическая защита производств, работа во время воздушных тревог, трансформация логистики и расширение международного экономического сотрудничества. Несмотря на все это, предприниматели готовы продолжать работать и платить налоги. А чем сильнее будет экономика, тем убедительнее будут звучать наши аргументы на переговорах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЗВОНОК ПУТИНУ! ТРЕХСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ в Абу-Даби! УДАР по мосту в Киеве | ТСН 20:00 27 октября

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