Премьер-министр Индии Моди откровенно рассказал, что сказал Путину из-за войны России против Украины

Нью-Дели не присоединяется к санкциям, покупает российскую нефть и воздерживается от критики Москвы.

В канун Дня Независимости Украины премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Киев. И рассказал, что именно он сказал Путину во время недавней встречи в Москве, за которую его подверг критике президент Украины Зеленский.

Индия не является нейтральной, утверждает Моди. Однако по-прежнему Нью-Дели воздерживается от критики Москвы, не присоединяется к санкциям и призывает Украину и Россию договариваться о мире.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно о визите Моди в Киев

Только встретившись, Зеленский и Моде чтят память детей, погибших с самого начала широкомасштабного вторжения. Невероятно грустный временный мемориал в центре Киева: детские игрушки, сложенные у стены и табличка, где чуть ли не каждый день мелом вписывают новую цифру.

Нарендра Моди в Киеве почтил детей, которых убила Россия

Такое начало встречи, конечно, не случайность. Ведь в тот день, когда Моди встречался с Путиным в Москве, Россия совершила массированную атаку и нанесла ракетный удар по крупнейшей в Украине детской больнице "Охматдет" и разрушила жилую многоэтажку и еще два роддома в столице. В тот же день мировая пресса публиковала фото теплых объятий Моди с Путиным. Зеленский отреагировал довольно резкой критикой Моди.

В Нью-Дели обиделись и вызвали украинского посла. Однако за эти объятия Моди раскритиковали и в самой Индии. Кулуарно же говорили о том, что Путин подставил индийского премьера, устроив ракетную атаку на детей и гражданских именно в день их встречи.

Нарендра Моди и Владимир Зеленский

Что индийский лидер сказал Путину о войне в Украине

Сегодня индийский лидер наконец рассказал, что именно он говорил Путину.

"Два года назад, когда я встречался в Самарканде с президентом Путиным, я ему сказал, глядя в глаза, что сейчас не эра войны. И в прошлом месяце, когда я посетил Россию, я очень четко сказал президенту Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь преодоления проблем - это диалог и дипломатия. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - сказал он.

Президент Зеленский поблагодарил Моди за участие в саммите мира. И хотя Нью-Дели не присоединяется к санкциям, покупает российскую нефть и воздерживается от критики Москвы, для Киева важно сохранить конструктивные отношения с Индией, учитывая ее влияние в регионе.

"Мы недавно провели первый саммит мира. Я благодарю, что Индия присутствовала. И сегодня обязательно будет одной из тем саммит мира, как мы можем продвигаться в этом направлении. Мы очень надеемся, что Индия присоединится к общему коммюнике саммита мира", - сказал Зеленский.

Результаты визита

Впоследствии из заявлений главы МИД Индии стало ясно, что политическая позиция Нью-Дели останется неизменной. Объятия министр иностранных дел Джайшанкар посоветовал не воспринимать близко сердце: это, мол, часть национальной традиции.

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