Премьер-министр Нидерландов впервые за 17 лет прибыл в Украину и пообещал поддержку в вопросах безопасности

На камеры о возможных поставках оружия Рютте не говорил.

Впервые за 17 лет в Украину приехал премьер-министр Нидерландов, и это знаковый визит именно из-за эскалации напряжения со стороны России.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Марк Рютте встретился в Киеве с президентом Владимиром Зеленским. Самая главная тема – сотрудничество в расследовании и привлечении виновных к ответственности по делу о сбитии рейса МН-17 и вероятных санкциях Евросоюза и Нидерландов, если агрессор пойдет в наступление. "Для отношений наших государств, я считаю, что это очень важный личный визит, долгожданный, ведь в последний раз лидер Нидерландов посещал Киев 17 лет назад", – сказал Зеленский.

На камеры о возможных поставках оружия Рютте не говорил, также и президент Украины не ответил, велись ли об этом переговоры. Однако премьер-министр Нидерландов заявил, что его страна будет помогать отражать кибератаки на Украину и будет помогать экономически.

"Большинство времени мы сегодня посвятили безопасности в Украине на наших границах и безопасности, которая влияет на экономику государства. Обсудили те или иные возможные санкции со стороны ЕС, со стороны Нидерландов в случае эскалации", – заявил Зеленский.

Впервые за 17 лет в Украину прилетел премьер Нидерландов

"Нидерланды абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия. В ЕС мы работаем в партнерстве с США, чтобы подготовить мощный пакет санкций. Нидерланды будут поддерживать Украину, как только смогут. Мы говорим о том, что предлагаем свою помощь, в частности, для того, чтобы отражать кибернападения", – сказал Рютте.

Также он отметил, что единственным решением о деэскалации на востоке Украины являются дипломатия и диалог. "Все усилия должны быть сделаны для того, чтобы разрядить эскалацию и напряжение. Я считаю, что единственное решение для деэскалации – это дипломатия. Это диалог, который должен продолжаться между Россией и США, Россией и НАТО и между странами "нормандского формата": Украиной, Германией и Францией. Я надеюсь, что этот диалог даст решение, если нет, тогда Нидерланды абсолютно четко говорят, что дальнейшая агрессия в отношении Украины будет иметь серьезные последствия", – подчеркнул Рютте.

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