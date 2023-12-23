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Премьера на "1+1 Украина" к Рождеству – праздничный выпуск программы "Сніданок. Перша зірка"

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
35
Время на прочтение
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Премьера на "1+1 Украина" к Рождеству – праздничный выпуск программы "Сніданок. Перша зірка"

Ведущие программы Завтрак с 1+1 / Фото: Пресc-служба 1+1 Media

Важнейшие праздники украинцы встречают в компании ведущих "1+1 Украина".

На Рождество 24 декабря, с 7:00 до 11:00, зрителям канала "1+1" покажут праздничный выпуск программы "Сніданок. Перша зірка" – особый эфир, который будет посвящен историям светлых людей, которых особенно видно в темные времена.

Зрителей будет встречать вся большая семья ведущих "Сніданок з 1+1": Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Александр Попов и Игорь Цыганик.

Удлиненный прямой эфир украсит специальное музыкальное сопровождение – колядки и песни соединятся в едином ритме.

Любимые ведущие соберутся за большим столом, будут готовить 12 блюд и расскажут о настоящих украинских рождественских традициях.

Напомним, телеканал "1+1 Украина" в рождественско-новогодний период покажет рождественские традиции, национальные премьеры и исторические экскурсы.

24 декабря – праздничная премьера на "1+1 Украина"

24 декабря – праздничная премьера на "1+1 Украина"

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Дата публикации
Просмотры
35
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