Премьеры Британии и Польши приезжают в Украину: с какой целью и чего ожидать от визита

Премьеры Британии и Польши приезжают в Украину: с какой целью и чего ожидать от визита

Ожидается создание нового формата сотрудничества Украины с Польшей и Британией.

Премьер-министры Великобритании и Польши Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий 1 февраля приедут с рабочим визитом в Киев и встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским. Британский премьер и глава польского правительства намерены объявить новый формат поддержки Украины в условиях российской агрессии.

ТСН.ua рассказывает, чего ждать от встречи и почему она важна.

Визит премьера Великобритании

Вместе с Джонсоном должна прилететь в Украину глава МИД Британии Лиз Трасс. Министр иностранных дел страны ранее отмечала, что продолжается подготовка над законопроектом по санкциям для "друзей Путина", который планируют принять до 10 февраля. Кто именно окажется в санкционном списке, британское правительство решило пока не разглашать. Однако глава МИД обещает, что санкции станут самыми жесткими — тем, кто находится в Кремле и рядом с ним.

Кроме того, 22 января Лиз Трасс заявила, что Лондон работает над развитием союза "Украина – Польша – Британия". Ожидается, что о создании нового формата сотрудничества с Украиной Джонсон и Моравецкий объявят в рамках визита в Киев.

Пока подробностей о новом формате пока нет информации. Однако, создание нового формата сотрудничества с Польшей и Великобританией подтвердил и Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 февраля.

"Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре – и мы развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – сказала Лиз Трасс недавно во время выступления в Австралии.

Некоммерческая британская организация "Совет по геостратегии Великобритании" также опубликовала в Twitter геополитическую карту возможной линии Лондон-Варшава-Киев, на которой Россия определена враждебной территорией.

В рамках визита Джонсона и Трасса запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидалось, что Джонсон и Путин поговорят по телефону накануне в понедельник, 31 января. Но этот разговор был отложен.

В свою очередь, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любое "вторжение" России в Украину было бы "абсолютной катастрофой" для мира и РФ должно отступить от границы бездны.

Накануне также стало известно, что правительство Великобритании выделит Украине 88 миллионов фунтов (более 3 миллиардов гривен), чтобы "уменьшить зависимость от российских энергоносителей". В правительстве отметили, что выделение средств "поддержит деятельность по противостоянию вредному и антидемократическому влиянию и поможет снизить зависимость Украины от российских энергоносителей".

Визит премьера Польши

Кроме того, одновременно с визитом премьера Великобритании Бориса Джонсона будет находиться в Киеве и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Премьер Польши, как ожидается, также проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

По сообщению спикера польского главы правительства, анонсировавшего визит Моравецкого, можно предположить, что во время его встреч в Киеве будут говорить о безопасности и российской агрессии.

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В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью польскому агентству РАР заявил, что во время его визита в Украину будут подниматься многие вопросы двусторонних отношений. Ведь, по его словам, из-за угроз со стороны России Украина нуждается не только в политической поддержке, но и в реальной помощи.

"В свете угрозы для суверенитета Украины нужны не только дипломатические жесты, но и реальная помощь. Мы готовы ее оказать нашему соседу. И об этом я буду говорить во вторник в Киеве. На сегодняшний день важнейшей является поддержка нашего соседа и защита его независимости и территориальной целостности.. Именно поэтому я еду в Киев", — сказал Моравецкий.

Следует заметить, что на фоне усиления агрессии России Польша сообщила, что предоставит военную помощь украинской армии. В частности, речь идет о средствах противовоздушной обороны. Также 1 февраля стало известно, что Польша в рамках военной помощи собирается передать Украине ряд вооружений, в частности переносные зенитно-ракетные комплексы Grom и дроны, которые будут применяться "в оборонных целях".

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал официальные визиты иностранных топ-чиновников фактором дипломатического сдерживания России и снижения угроз безопасности, возникших из-за взыскания войск РФ к границам Украины.

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