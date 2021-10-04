Премия Global Teacher Prize: чем удивляют и заинтересовывают учеников самые прогрессивные педагоги Украины

Из более трех тысяч претендентов в финал премии попали 10 педагогов. Каждый выкладывает различные специальности, но все равно с нестандартным подходом.

Физику с аккордеоном, английский в танцах, а химию через TikTok — так излагают материал самые прогрессивные педагоги Украины. Десятку лучших из более трех тысяч претендентов выбирали целый год. И вот на национальной образовательной премии Global Teacher Prize Ukraine признали лучшего учителя Украины. Им стал педагог украинского языка Артур Пройдаков.

Что такого делает на уроках и как работают другие финалисты учительских соревнований, говорится 4 октября в сюжете ТСН.16:45.

Отбор длился в течение года. Из более трех тысяч претендентов в финал премии попали 10 педагогов. Каждый выкладывает различные специальности, но все равно с нестандартным подходом.

Имя лучшего учителя года прожекторами освещают на фасаде библиотеки имени Вернадского. Господин Артур родился на Луганщине в русскоязычной семье. А сейчас в Киеве преподает украинский язык и литературу. Для обучения использует TikTok, ведет Telegram канал "ВНО Украинский". А также записывает подкасты по украинской литературе.

Самого любимого народного учителя выбирали на сайте ТСН. Победитель — одессит, учитель физики Павел Виктор, преподает в Ришельевской гимназии. Физику он преподает на аккордеоне. Сам написал песни, чтобы объяснить сложные темы. Все доступно в YouTube.

Новости Украины: педагога украинского языка признали лучшим учителем Украины

Особую номинацию вручает куратор проекта и ведущая ТСН Наталья Мосейчук. Премию "Выбор сердцем" присваивает педагогам, работающим с особыми детьми: Татьяна Вакулюк — в Днепропетровской областной больнице. А львовянка Ульяна Буцяк преподавать украинский язык поехала в город Счастье на Луганщине.

"Это очень важные люди. Люди, которые возможно встретятся один раз на пути, но о них дети очень помнят. Поэтому обычно такие люди встречаются в большом затруднении", — рассказывает Наталья Мосейчук.

Global Teacher Prize Ukraine, уверены организаторы, соревнованиями называть не совсем правильно. Скорее это показательный механизм, как быстро внедрить качественные изменения в образовании. Ибо идеи, прозвучавшие на всю страну от победителей, уже подхватывают и их коллеги.

Напомним, что в Киеве состоялась церемония вручения всеукраинской премии Global Teacher Prize Ukraine. Первого среди лучших педагогов в этом году выбирали уже в пятый раз.

Главный приз — 250 тыс. гривен и участие в самом престижном образовательном событии мира Global Education And Skills в Лондоне.

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