Премия ТСН: стартует ежегодное голосование за номинантов "Ті, що вражають"

ТСН традиционно наградит героев года, поступки которых поразили всю страну.

10 декабря на tsn.ua и сайте 1+1 начинается голосование за номинантов ежегодной премии ТСН "Ті, що вражають". Традиционно служба новостей 1+1 наградит украинцев, проявивших отвагу, милосердие, стойкость и решительность во время уходящего года и стали героями сюжетов ТСН.

2021 год принес испытания и многочисленные вызовы на устойчивость для Украины. Затаив дыхание, украинцы ждали, когда можно будет работать в обычном режиме, школьники и студенты пойдут в учебные заведения, а границы снова откроются. Новая волна заболеваемости ковидом, очередной локдаун и продолжение войны и далее испытывают на прочность нашу страну. Но в то же время уходящий год подтвердил важность и ценность героических поступков людей, поразивших своей смелостью и готовностью пожертвовать собой ради других.

Так, в этом году номинантами премии "Ті, що вражають" стали украинцы, вдохновляющие своими действиями, мечтами и поступками. Это врачи, которые стали первопроходцами в области трансплантологии и кардиохирургии, и проводят операции, за которые не всегда берутся даже в Европе. Волонтеры, которым невероятным образом удается добывать дефицитный кислород для тяжелобольных ковидом. Люди, переживая самые страшные события в жизни, проявили милосердие и сочувствие абсолютно незнакомым людям и подарили им шанс на жизнь. Пожарные, продемонстрировавшие всему миру, что украинцы – лучшие. Рекордсмены, покорившие самые опасные и сложные вершины. Полисмены, небезразличные храбрецы, спасавшие друзей и просто прохожих, попавших в беду, и многие другие настоящие герои.

"Каждый раз, когда мы определяем номинантов на эту премию – это невероятно сложный выбор. Ведь впечатляющих историй, которыми стоит восхищаться и гордиться – множество. Хочется рассказать о каждом, отметить геройский поступок каждого. Истории героев наших сюжетов поражают и вдохновляют, мотивируют поверить в себя и уверенно шагать к цели. Они доказывают, что делать добро, не ожидая ничего вместо этого, не только благородно, но и приятно. Миссия премии "Ті, що вражають" очень важна – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны", – рассказал директор департамента информационного вещания 1+1 Сергей Попов.

В этом году читатели tsn.ua и сайта 1+1 традиционно могут выбрать героев сюжетов ТСН, поразивших своими поступками больше всего. А 7 победителей с наибольшим количеством голосов будут отмечены статуэтками премии "Ті, що вражають" и станут героями новых сюжетов ТСН.

Голосование продлится до 26 декабря включительно, а победителей объявят в первые дни нового года.

Отдать свой голос за храбрецов можно по ссылке:

https://tsn.ua/special-projects/ti-scho-vrazhayut2021/