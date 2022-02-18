Преодолеть последствия стресса помогает смех: как поднять себе настроение

Когда человек смеется, мозг работает более продуктивно и готов усваивать больше информации.
В то время, когда вокруг преимущественно неутешительные новости, от которых порой охватывает отчаяние, улучшить настроение, а заодно укрепить организм, улучшить мозговую активность и нивелировать негативные последствия стресса поможет обычный смех. Искренняя улыбка, как известно, также помогает людям найти общий язык и приобрести друзей.
О том, как поднять себе настроение, идет речь 18 февраля в сюжете ТСН.19:30.
Актриса Елена Ильенко точно знает, что делать, когда на душе тяжело, а на сцене нужно светиться от счастья. Для этого есть особые артистические упражнения, действенность которых просто проверить. Можно представить, что на лбу есть определенная точка, которой нужно мысленно коснуться стены и оттолкнуться от нее. Другой способ – максимально выдохнуть перед тем, как заставить себя расхохотаться.
Перед спектаклем Елена и ее коллеги по театру также поднимают настроение не только собственное, но и коллективное — становятся в круг и расслабляют все мышцы.
Нейрохирург Александр Сторожук наглядно продемонстрировал, что происходит в мозгу, когда мы в хорошем настроении, фиксируя специальным прибором активность нейронов в расслабленном состоянии и во время смеха. Оказывается, когда человек смеется, мозг работает более продуктивно и готов усваивать больше информации.
Доказано, что смех способствует улучшению памяти. Также – укрепляющаяся иммунная система и организм активнее противостоит вирусам. Гормоны счастья дают обезболивающий эффект и нивелируют стрессы. Во время смеха тренируются также разные группы мышц.
Однако для смеха тоже нужно иметь меру. "Если смех продлится не 5 минут, а целых 20, это может вызвать истощение. После этого у человека будет сонливость, вялость и усталость", – предупреждает Александр.
Виталий Самойленко, фирма которого занимается искусственной ароматизацией помещений, уверен: секрет хорошего настроения кроется, прежде всего, в приятных ароматах. Его работа состоит в том, чтобы с помощью запахов поднять клиентам настроение и аппетит, а заведениям увеличить продажи.
По словам специалиста, гарантированно улучшат настроение и приведут в тонус запахи хлебной выпечки и некоторые эфирные масла, к примеру — нероли, извлекаемый из цветов дерева горького апельсина. Его аромат стимулирует производство в организме серотонина. Улучшит настроение запах других цитрусовых и мяты.
У киевлянки Светланы свои "антидепрессанты" — домашние любимцы общим весом 50 килограммов — мейнкун Саня, норвежский лесной кот Сеня и золотистый ретривер Мафин.
С собакой она много гуляет по улице, так что подвергаться депрессии некогда. А коты – трутся, мурлыкают и мяукают, развеивая раздражительность.
Впрочем, Светлана не забывает: хвостатым антистрессам тоже нужны гормоны счастья. Поэтому постоянно балует их своим вниманием, объятиями ну и, конечно же, чем-нибудь вкусненьким.
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