Преступление без срока давности: в украинских школах вспоминали жертв Бабьего Яра

80 лет назад оккупационные власти Третьего рейха не жалели ни стариков, ни детей.

29 сентября 1941 года начались самые массовые расстрелы евреев в Киеве. Оккупационные власти Третьего рейха не жалели ни стариков, ни детей. За два дня погибло почти 34 тысячи человек. Сегодня с самого утра к Мемориальному комплексу в Бабьем Яру в столице Украины несли цветы и лампадки — как рядовые киевляне, так и первые лица государства. Как заверил президент Владимир Зеленский, сохранение памяти о трагедии — наш долг перед будущими поколениями. Украина и мир должны сделать все, чтобы такие преступления никогда не повторились.

Об этом говорится 29 сентября во сюжете ТСН.19: 30.

По всей стране сегодня ученикам 5-11 классов рассказывали о Холокосте в целом и трагедии Бабьего Яра в частности. Школьников, в частности, знакомили с воспоминаниями людей, которым удалось пережить этот бесчеловечное преступление нацистов.

Киев

В одной из столичных школ о Холокосте рассказывал фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Бессмысленность дискриминации на национальной почве он, как левша, сравнил с тем, если бы кому-то пришло в голову уничтожать леворуких.

"Восемьдесят лет назад в этот день десятки тысяч людей уничтожили только потому, что они родились другими", — напоминает он.

Музыкант призывает любую дискриминацию уничтожать в зародыше, прогоняя от себя тех, кто пропагандирует идеи превосходства одних людей над другими по любым признакам.

Одесса

Ученики одесского юридического лицея зачитывали воспоминания людей, которым удалось выжить в Бабьем Яру. "Всех подводят к открытой ямы и автоматчики расстреливают их. Далее подводят другую группу ", — в каждом слове здесь боль и ужас войны.

Семья директора одесского музея Холокоста Павла Козленко потеряла в Бабьем Яру трех малолетних детей, а всего за время геноцида — полсотни родных. Его род сохранился благодаря православному священнику, которого впоследствии назвали Праведником мира. "В январе 1941 года, когда депортировали из гетто, он спас мою бабушку, предоставив ей убежище в часовне на кладбище", — рассказывает он.

В Одессе есть и свой Бабий Яр — бывшие пороховые склады, где нацисты сожгли более 20 000 местных евреев. Были и удивительные истории спасения, когда одесситы спасали целые еврейские семьи.

Харьков

В харьковском лицее "Одаренность" дети молча и внимательно слушали о жертвах Бабьего Яра. На уроке присутствовали и городские чиновники.

Говорят, приехали именно в этот лицей не случайно — неподалеку расположен Дробицкий Яр, где во времена оккупации нацисты казнили не только евреев, но и пациентов психиатрических больниц и советских военнопленных — всего около 20 000 харьковчан.

Всем украинским школьникам в этот день также презентовали интерактивную платформу "Красная точка памяти". Сюда каждый желающий может добавить истории своей семьи, связанные с войной. Платформа станет онлайн-музеем, который поможет понять трагедию Холокоста в Украине. Сегодняшний урок школьники, кажется, хорошо усвоили.

Новости Украины: в годовщину трагедии Бабьего Яра школьникам рассказывали о Холокосте

Авторы: Сергей Осадчук и Юлия Семененко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку