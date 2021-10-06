Преступление, которое не имеет срока давности: в 80-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру почтили память жертв нацизма

В месте, где 80 лет назад расстреляли десятки тысяч людей, прошли торжественные мероприятия.

В Бабьем Яру на самом высоком уровне почтили жертв, расстрелянных нацистами в конце сентября 41-го года. В мероприятиях принимали участие президенты Украины, Германии, Албании и Израиля.

Об этом 6 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Ицхак Герцог, в частности, объявил о создании в Украине Еврейского национального фонда. Эта организация будет заниматься укреплением родственных связей евреев Украины и Израиля. А также — экологией, в частности планируют высаживать деревья. Сегодня уже успели провести первую такую акцию — в Бабьем Яру создали Аллею Памяти — из 80 деревьев.

Мемориальный комплекс "Бабий Яр" впервые опубликовал имена 159-ти нацистов, которые убивали евреев, цыган украинцев 29 и 30 сентября 1941 года. Это мужчины от 20-ти до 60-ти лет. Большинство из них после войны вернулись к гражданской жизни и не были наказаны. Это только первая часть обширного исследования трагедии, в будущем список палачей будет пополняться. В ближайшие 5 лет из Бабьего Яра планируют сделать один из крупнейших центров исследования Холокоста в Европе. За счет государства и меценатов построят комплекс музеев и арт-инсталляций о самой трагедии, ее жертвах, и украинских Праведниках мира, спасавших евреев с риском для себя.

Новости Украины: "Бабий Яр" впервые опубликовал имена 159 нацистов, которые убивали людей

"Это место, которое является символом и самой большой братской могилой Холокоста и одновременно символом попыток уничтожить его из нашей памяти. Это место должно стать главным центром по изучению Холокоста в Восточной Европе и крупнейшим музеем", — отметил председатель Наблюдательного совета Мемориала Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

Новости Украины: президенты разных стран чествуют жертв в Бабьем Яру

"Когда я приходил в Бабий Яр со своим друзьями, гостями, иностранцами, я всегда чувствовал, что нужно что-то сделать здесь. Но всегда думал, что это фактически нелегкая задача. И только в 2015 году, когда мы начали на эту тему говорить, я тоже почувствовал, что это реально. 5 лет назад мы объявили о нашем обязательстве создать Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Я его считаю очень важным. Мы чувствуем огромную ответственность, мы не имеем права на ошибку. К этому привлечена огромная команда талантливых молодых украинцев, ведущих мировых специалистов, крупных мировых художников, архитекторов, скульпторов — отличная огромная команда тех, кто осознает свою ответственность. Мы должны рассказать правду. Когда эта правда будет сильно нами рассказана — это будет важный стейтмент. Украина мощно заявит — мы современная здоровая нация и будем одной из самых успешных европейских наций. Это очень важно для успешного будущего Украины ", — сказал бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Официальная церемония проходила в рамках памятных мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В ней, кроме президентов Украины, Израиля и Германии участвовали представители еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцы, которые спасали евреев от смерти и получили звание Праведников народов мира.

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Мероприятие началось в 17:00 часов возле памятника "Менора". Гости почтили память погибших в Бабьем Яру в годы нацистской оккупации.

Во время церемонии Государственный симфонический оркестр Германии исполнил 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр", (написанную им в 1962 году на основе поэмы "Бабий Яр" Евгения Евтушенко).

В течение вечера звучали произведения в исполнении классических музыкантов, а в символической синагоге "Место для размышлений", которая открылась этой весной, кантор зачитал молитву в память о погибших.

Также известная художница Марина Абрамович представила новый мемориальный объект в Бабьем Яру — "Кристаллическую стену плача". Это один из крупнейших в Европе арт-объектов, построенных в течение последнего десятилетия. Его длина достигает 40 метров, а высота — более 3 метров. Главные материалы, использованные в инсталляции — украинский уголь антрацит и кристаллы кварца из Бразилии. Необработанные кристаллы — символизируют источник новой энергии и надежды человечества, что Холокост никогда не произойдет вновь. И по замыслу авторов киевская стена плача является продолжением стены в Иерусалиме.

Новости Украины: в "Бабьем Яру" открыли новый артобъект - "Кристаллическую стену плача"

Как известно, в этом году в Бабьем Яру будет открыта первая очередь мемориала. Кроме "Кристаллической стены плача", также до конца года будет закончено возведение музейного пространства "Курган", спроектированного архитектурной компанией из Германии. Объект воспроизводит историю расстрелов 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру с помощью технологии 3D-моделирования.

Кроме того, на официальной церемонии с речами выступили президент Украины Владимир Зеленский, президент Израиля Ицхак Герцог и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Торжества в Бабьем Яру продолжались до 21 часа.

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