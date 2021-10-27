Преступление против человечества: сенат Бразилии предъявил обвинения против собственного президента из-за непризнания коронавируса

Болсонар называл «ковод» мелким гриппом и категорически выступал против изоляции.

Злобное непризнание коронавируса – преступление против человечества. Бразильский сенат предъявил 9 обвинений против собственного президента. Ему чуть не огласили геноцид, но в последний момент все же отказались.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

"Чего это я не могу смотреть футбол? Но у меня больше антител, чем у вакцинированных", — с такими словами без прививки и маски президент Бразилии Жаир Болсонару пытается пройти на матч любимой команды, но туда пускают только с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.

Ранее Болсонару называл "ковод" мелким гриппом и категорически выступал против изоляции. Переболел, но мнение не изменил. Как и 45 президент Америки Дональд Трамп – Болсонару часто в прямом эфире говорил вещи прямо противоположные призывам врачей. Например, шутил, что «Пфайзер» может превратить человека в крокодила, а мужчину в женщину – или наоборот. Зачитывал в прямом эфире настолько нелепые псевдонаучные доклады, что даже «Фейсбук» был вынужден их удалить, чтобы не вредили пользователям.

«Президент – это государственный институт. Это не должность в баре, где ты можешь говорить, что угодно под пиво и барбекю», — сказали местные чиновники.

Чтобы вернуть уважение государственному институту, сенаторский комитет на 1300 страницах обвиняет президента и его окружение в том, что они сознательно вредили народу Бразилии. Сын президента – сенатор, которого тоже упоминают в докладе, считает наоборот.

Новости мира: почему бразильский сенат выдвинул 9 обвинений против президента

«Я думаю, он так отреагировал, когда узнал. Это плохая шутка, весь этот сенаторский следственный комитет. Доклад неконституционный, все это ужасающе вредит народу», — заявил Флавио Болсонару.

Многолюдные протесты за импичмент Болсонара продолжаются не один месяц, но сторонников у президента-популиста не меньше. Теперь его, кроме преступления против человечества, официально предлагают обвинить в подстрекательстве к преступлению, мошенничестве, фальсификации и других правонарушениях – в течение нескольких месяцев их состав устанавливали на открытых и закрытых слушаниях в сенате.

Но в должности генерального прокурора страны ставленник Болсонара. Поэтому вряд ли президенту, до сих пор отказывающемуся признавать коронавирус серьезной опасностью — в ближайшее время грозит тюрьма.

Напомним, что в Бразилии с начала пандемии заболело более 21 миллиона человек и 606 тысяч человек не смогли побороть недуг.

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