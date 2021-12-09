"Преступления не имеют границ": в Офисе Зеленского прокомментировали санкции против Тупицкого и Портнова

"Преступления не имеют границ": в Офисе Зеленского прокомментировали санкции против Тупицкого и Портнова

В Офисе президента полагают, что за преступления должна наступить ответственность.

Санкции, которые ввели США против отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого и украинского политика, который от 24 января 2014 года был первым заместителем главы Администрации тогдашнего президента Виктора Януковича Андрея Портнова – это свидетельство того, что преступления не имеют границ.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.

"Думаю, это (санкции – ред.) свидетельство того, что некоторые преступления и ответственность за них не имеют границ. И рано или поздно за них наступает ответственность", — сказал Сибига.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого и Андрея Портнова — украинского политика, который от 24 января 2014 года был первым заместителем главы Администрации тогдашнего президента Виктора Януковича.

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