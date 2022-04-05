Преступления россиян в Киевской области: Зеленский анонсировал создание совместной с ЕС комиссии

Отдельно будет внутреннее дело.

Украина договорилась, что будет создана общая с Европейским Союзом комиссия, которая будет расследовать преступления российской армии в Киевской области.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал 5 апреля в интервью украинским СМИ.

По его словам, страна будет действовать по законодательству, ведь живет в "цивилизованном мире".

"Позавчера мы договорились, что будет совместная комиссия вместе с ЕС. Мы договорились с Урсулой фон дер Ляен. Она также должна была публично заявить, что мы делаем это. Я ожидаю ее приезда в Киев. Прокуроры разных государств будут заниматься всеми этими преступлениями", – сказал он.

Кроме того, говорит президент, есть отдельное внутреннее дело "к этим преступникам, которые пытали наших людей". "Мы будем искать всех этих людей", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, после освобождения от российских кафиров в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, в которых российские убийцы хоронили мирных людей, расстрелянных только потому, что они были украинцами. Только на 3 апреля из Киевщины вывезли более 400 тел украинцев, которых убили кафиры.

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