Преступникам дают власть ради террора: эксперт рассказал, для чего РФ мобилизует осужденных

Стражи порядка сразу нескольких структур подтвердили информацию американского Института изучения войны о том, что Россия сейчас отправляет на войну в Украину заключенных.

Это делается для того, чтобы запугивать жителей временно оккупированных регионов Украины.

Как рассказали ТСН.ua в спецслужбах, это стало нередкой практикой со стороны России и представителей псевдореспублик.

Мобилизированные преступники запугивают местных и сбегают с поля боя

В первую очередь, это используется для пополнения рядов оккупантов живой силой. Кроме того, украинские правоохранители говорят, что участие преступников в войне, по мнению захватчиков, должно психологически влиять на общественное мнение мирного населения Украины, запугать жителей.

Например, недавно СБУ опубликовала видео допроса серийного вора из "ЛНР", который отсидел три срока за кражи и разбой. За четвертое преступление он не захотел сесть в тюрьму, а согласился на предложение боевиков пойти воевать против Украины.

"С началом полномасштабного вторжения России в Украину его отправили на фронт. Правда, "воин" большинство времени провел в комендатуре, поскольку его поймали на пьянстве", — рассказывают в СБУ.

По данным правоохранителей, этот мужчина после трех дней боев сам сдался в плен.

Подтверждают такую тенденцию и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"По прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в России бывших уголовных заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом", — сообщили разведчики на своем официальном Telegram-канале.

Осужденных на фронте используют для террора и выполнения "грязных" работ

В то же время больше интересных подробностей нам рассказал бывший председатель Государственной пенитенциарной службы, заместитель председателя Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький. Он руководил украинской тюремной системой, в том числе во время российской агрессии в 2014 году, поэтому владеет большим объемом ранее неизвестной информации.

"Я подтверждаю информацию о том, что, например, в колониях "ДНР" и "ЛНР" периодически есть беседы с заключенными, которых склоняют вступить в батальоны. Соглашающиеся получают условную свободу. Но ими не комплектуют кадровые части, которые непосредственно ведут бои. Наиболее заключенных используют для устрашения и террора местного населения на оккупированных территориях. Другими словами, преступникам дают оружие и некоторые полномочия. Но с точки зрения боеготовности они не подготовлены", — говорит Старенький.

И добавляет, что также используют их для грязных работ: для уборки трупов, для разгребания завалов.

"Их считают военными второго сорта, но их устраивает то, что над ними нет конвоя, есть почти свобода, есть возможность украсть у местных. Некоторые используют войну для реализации своих садистских склонностей. Все же часть заключенных может использовать отправление на войну для побега. Замечу, что на войну обычно в подавляющем большинстве не пойдут "блатные" — у них правило не брать оружие и не служить государству", — говорит Старенький.

Относительно узников непосредственно из России, Старенький говорит следующее: "Как известно, губернатор каждого региона должен сформировать отряды. Там, где это возможно за счет колоний – такое есть. Но многие желающие воевать там нет. Из всей России смогут набрать не больше 10 тысяч таких, которых могут использовать в качестве военных, для других работ, конечно, больше”.

В России из осужденных делают "героев"

В России погибших заключенных время от времени представляют обществу как "героев". Посмертно. Так недавно пропагандисты рассказали о своем "герое" Константине Тулинове, у которого за плечами несколько тюремных сроков за покушение на убийство, грабежи на наркопреступления. Сообщается, что он был активистом в тюремной системе России и погиб июле на войне в Украине, якобы взорвав себя и трех украинских военных.

Из открытых источников известно, что Тулинов может быть причастен к пыткам российских военных, сообщается, что несколько лет назад он был приговорен к 14-летнему сроку.

"Тюремный активист в России – это человек, который сотрудничает с администрацией тюрьмы", – говорит Сергей Старенький.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона рассказал, что Россия использует своих заключенных в войне против Украины как "пушечное мясо".

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