Преступники массово "заминировали" десятки школ по всей Украине: где искали "бомбы"

В некоторых городах из-за таких фейков и ежедневных эвакуаций школьников перевели на дистанционку.
Новая волна "минирований". Силовики накануне проверяли все школы Харькова, Винницы и Ровно. И все из-за анонимных угроз взорвать учебные заведения.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 21 января.
В Ровно учеников и педагогов из всех школ экстренно эвакуировали. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали заведение. Опасных предметов не обнаружили. В последние дни волна псевдоминований прокатилась по всей Украине. Проверяли не только школы, но и аэропорты, торговые центры и метро. В некоторых городах из-за таких фейков и ежедневных эвакуаций школьников перевели на дистанционку.
"Сейчас провели обследование 10 школ. Взрывоопасные объекты не обнаружены. Впереди еще обследование 18 школ и учебно-воспитательных учреждений. Все учебные заведения тщательно осматриваются", — рассказал руководитель отдела взрывотехнической службы в Ровенской области Александр Мамчур.
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