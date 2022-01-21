Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Преступники массово "заминировали" десятки школ по всей Украине: где искали "бомбы"

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Преступники массово "заминировали" десятки школ по всей Украине: где искали "бомбы"

УНІАН

В некоторых городах из-за таких фейков и ежедневных эвакуаций школьников перевели на дистанционку.

Новая волна "минирований". Силовики накануне проверяли все школы Харькова, Винницы и Ровно. И все из-за анонимных угроз взорвать учебные заведения.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 21 января.

В Ровно учеников и педагогов из всех школ экстренно эвакуировали. Взрывотехники и кинологи со служебными собаками обследовали заведение. Опасных предметов не обнаружили. В последние дни волна псевдоминований прокатилась по всей Украине. Проверяли не только школы, но и аэропорты, торговые центры и метро. В некоторых городах из-за таких фейков и ежедневных эвакуаций школьников перевели на дистанционку.

"Сейчас провели обследование 10 школ. Взрывоопасные объекты не обнаружены. Впереди еще обследование 18 школ и учебно-воспитательных учреждений. Все учебные заведения тщательно осматриваются", — рассказал руководитель отдела взрывотехнической службы в Ровенской области Александр Мамчур.

Читайте также:

Новая волна "минирований " - силовики накануне проверяли все школы Харькова, Винницы и Ровно

Новая волна "минирований " - силовики накануне проверяли все школы Харькова, Винницы и Ровно
Следующая публикация