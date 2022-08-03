"Претендует на роль Жириновского": Жданов ответил, стоит ли верить заявлениям Медведева о планах РФ по Украине

По словам военного эксперта Олега Жданова, на сегодняшний день идеология Российской Федерации — это создание "империи на просторах всего Союза Советских Социалистических Республик", а потому заявления Медведева Европа должна рассматривать серьезно.

Об этом Олег Жданов рассказал в интервью ведущей Наталье Мосейчук.

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"Судя из последних заявлений ( Медведева — ред. ), он претендует на роль Жириновского, то есть клоуна у трона короля ( Путина — ред. ). Здесь прямая аналогия с предыдущей поговоркой: "Шут имеет право говорить то, что король думает". этого складывается идеология Кремля на сегодня.Это — создание империи на просторах всего СССР, это однозначно.Также, по их заявлениям, на просторах бывших стран социалистического лагеря.Это как минимум.Действительно, если Европа еще не поняла и если думает, что это — только высказывания не совсем трезвого человека, то они глубоко ошибаются. Это – идеология, которую они пропагандируют и которую они пытаются претворить в жизнь. При чем любыми способами ", — сказал эксперт.

Стоит отметить, что российский политик Дмитрий Медведев снова оказался в эпицентре скандала из-за своего безумного полета фантазий. В этот раз он обвинил Казахстан в геноциде россиян и заявил, что Грузия должна быть полностью оккупирована. В своем опусе Медведев все еще надеется, что российским военным удастся захватить Киев и аннексировать другие территории. Он также переключился на Грузию и Казахстан, намекнув, что эти страны искусственно созданы и должны быть в составе России.

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