"Превращаемся в подземных крыс": как "земляная война" стала битвой на выживание и к чему здесь Трамп

Бойцам нужно уметь выкопать правильную «нору», чтобы уберечь свою жизнь

Война в Украине, развязанная Россией, приобретает все более жесткий характер. Линия боевого столкновения превращается в территорию, где обе стороны максимально закапываются в землю, пытаясь спастись от многочисленных дронов. Эту фазу уже назвали «земляной войной», поскольку обе армии стремятся как можно глубже углубиться в почву.

Даже в России признают, что до победы им очень далеко. Мол, у украинцев очень много дронов, и на линии столкновения от них невозможно спрятаться: стоит только вылезти из укрытия, как на военного охотятся 3-5 беспилотников.

Как долго может продолжаться эта «земляная война», что способно переломить ее течение и чего ждать в дальнейшем, ТСН.ua расспросил военного эксперта Игоря Романенко.

Норы и «подземные крысы»

По мнению эксперта, на фронте действительно идет «земляная война», а бойцам приходится рыть «крысиные или лисьи норы» для собственного спасения: чем лучше обустроено укрытие, тем больше шансов спастись от попадания дрона.

«К сожалению, такова реальность этой войны. Солдату нужно не только метко стрелять и хорошо бегать, но и уметь выкопать правильную „нору“, чтобы уберечь свою жизнь. Недавно видел обучающий видеоролик на котором учат правильно копать „нору“, и вообще, как спастись от дронов. Это как наглядный пример. Но такое „просвещение“ первыми начали россияне. Мы же как всегда, сначала смеялись над этим, а сейчас должны сами учиться выживать и превращаться в „подземных крыс“, — рассказывает Игорь Романенко.

Почему «земляная война» будет продолжаться

Эксперт добавляет, что такие обучающие ролики станут обязательными в армии, чтобы научить как можно больше военных выживать в условиях современной войны.

«Здесь все просто: смотри, запоминай, учись. А если не хочешь — просто распрощаешься с жизнью. К сожалению, дроновная война продолжается уже длительное время. И на перспективу она будет только еще больше наращиваться. Послаблений ждать не приходится. Учитывая, как Путину удается убеждать Трампа, не предоставлять Украине ракеты Tomahawk — „земляная война“ будет только более интенсивной — по сути, это война на выживание», — говорит Игорь Романенко.

Воздействие Трампа и затяжной характер боев

По словам военного эксперта, Путин отлично понимает ситуацию и знает, что такое для него Tomahawk в руках украинцев, поэтому занимает в этом вопросе активную позицию, в отличие от непоследовательных действий Трампа.

«Было достаточно двух часов разговора между Путиным и Трампом, чтобы нашу делегацию в США ждал „сюрприз“. Трампа снова „подменили“ и он уже заявляет, что Tomahawk — важное оружие, которое нужно самим США. А еще выбрали место, где пройдет их встреча. Путин убедил Трампа встретиться в Будапеште, который Орбан уже окрестил „островом мира“. Поэтому страшная и трудная „земляная война“ будет продолжаться. Об этом свидетельствует наращивание дронового вооружения с обеих сторон, а площадь так называемых „кил-зон“ на линии столкновения увеличивается до 30 километров. А по отдельным участкам и до 40 и 50 км. Там, где россияне применяют дроны на оптоволокне и беспилотники-матки типа Молния, которая несет на себе еще 2-3 дрона-камикадзе», — прогнозирует Игорь Романенко.

Баллистические удары и карт-бланш от Трампа

По мнению генерал-лейтенанта, во время прошедшей встречи на Аляске Трамп фактически дал Путину «карт-бланш»: мол, применяй против Украины все, что имеешь, а я придержу поставки оружия.

«Они оба это сделали. Трамп придержал поставку оружия, а у нас недостаточно батарей Patriot и плохо с ракетами к ним. Очень все сложно с ПВО, особенно с противоракетной обороной. Путин хорошо это знает, и полностью использовал возможность, которую ему подарил Трамп. Потому и бьет десятками баллистических ракет за один раз, и они в основном достигают цели, потому что у нас практически нечем их сбивать. Таким образом, Трамп продолжает давить на Украину, а на Россию никакого влияния, только оды российскому диктатору. Поэтому, на мой взгляд, если будет в итоге какой-то выход на остановку ведения боевых действий, то они будут, к сожалению, в интересах России», — подчеркивает Игорь Романенко.

Война за существование

Именно поэтому «земляная война» будет продолжаться до конца войны. Например, дроновая война началась с 2023 года и только наращивает обороты, поскольку является высокоэффективной. Это не «окопная война» времен Первой мировой, хотя имеет определенное сходство.

«Речь не идет о нашем поражении, если понимать, что означает слово “победа”. Если мы сохраним государство, которое сейчас отчаянно защищают наши воины, то это уже будет наша победа с точки зрения существования. Потому что у нас война за существование Украины и этим мы отличаемся от России», — говорит военный эксперт.

Генерал-лейтенант добавляет: если и произойдет какое-то прекращение боевых действий, то это будет только окончанием определенного этапа войны.

«Мы и дальше будем бороться за возвращение захваченных агрессором земель. И если Россия будет продолжать оставаться агрессором, нам нужно делать все возможное, чтобы РФ в таком виде окончательно перестала существовать», — отмечает Романенко.

Ядерный компонент и флюгер Трамп

Эксперт сомневается, что ракеты Tomahawk помогут нам изменить ход войны, если каким-нибудь чудом их предоставят Украине после встречи Трампа с Зеленским.

«Во-первых, они нам их много не дадут. Затрудняются озвучить хотя бы какое-то их конкретное количество. А во-вторых, история с Tomahawk — это больше информационные игры. Кроме того, там еще есть вопросы ядерного компонента, которого боится не Путин, а сами американцы», — отмечает генерал-лейтенант.

Эксперт напоминает, как США передавали Украине танки ABRAMS. Тогда снабжение значительно задержалось, поскольку с танков снимали и зачищали броню с обедненным ураном. Это использовали россияне, чтобы заявлять о нарушении ядерных договоренностей.

«Такие действия — абсурд, но факт. Что уж говорить о ракетах Tomahawk, которые могут нести ядерное оружие. Их не вытрешь. Между тем, Путин не боится таких действий, он делает резкое заявление о поставках в Беларусь „Искандеров“ с ядерными боеголовками, Су-24 с ядерным оружием, а затем информирует о подготовке к этому. Этим он влияет на Запад, а Трамп в ответ говорит: „ля-ля — фа-фа“. Ведет себя как флюгер, разворачиваясь в ту сторону, куда дует Путин», — заключает Игорь Романенко.

