Превратил подъезд на Версаль: даже в войну люди идут посмотреть на уникальный дом в Киеве

Несмотря на войну и угрозу ракетных ударов, киевляне и гости столицы не теряют интерес к необычной архитектуре и искусству. Люди очень часто приходят к загадочному подъезду по улице Радужной, 11-а. Киевлянин Владимир Чайка превратил его в настоящий Версаль.

Об этом пишет ТСН.ua.

Пенсионер на собственном примере доказал, что любую серую столичную панельку можно превратить в настоящее произведение искусства.

Фото: ТСН.ua

Подъезд украшен не только лепниной с позолотой. Здесь много репродукций известных картин, даже есть небольшие скульптуры. В едином стиле украшены три этажа дома, а мусоропровод мастер превратил в античную колонну. Оригинальной лепниной украшены и входы в кабину лифта. Как будто это не подъемник, а вход в покои.

Фото: ТСН.ua

Посмотреть на необычный подъезд приезжают со всего мира. Были здесь гости из Финляндии, Швеции, США, Германии, Ирана, Великобритании.

Фото: ТСН.ua

"Гости в подъезде есть постоянно – война не помешала. Ракетные обстрелы обошли наш дом стороной. Он невредим, поэтому ремонтировать мне ничего не пришлось. Когда меня спрашивают о доме, то я шучу так: не переживайте, наш дом под охраной ЮНЕСКО, все предупреждены, что бомбить его запрещено!", — шутит Владимир Чайка.

Фото: ТСН

Мастер рассказывает, что сейчас в его необычном подъезде меняют лифт. Он служил жителям с 1979 года.

Фото: ТСН.ua

"Меня поросили на 5 и 7 этажах снять лепнину вокруг входа в лифт – это нужно для замены кабины. Скажу честно, срывать лепнину на 7 этаже очень жаль, потому что ее форма уже потеряна. Но надо, потому что новый лифт нужен всему дому. Думаю, как заменят подъемник, я смогу все быстро восстановить", — рассказывает Владимир Чайка.

Фото: ТСН.ua

Кстати, мастер украшает свой подъезд уже 20 лет. Пенсионер рассказывает, что сначала думал красиво оформить только лестничную клетку у своей квартиры. Но соседи попросили сделать весь этаж. Затем попросили расшириться еще на один. Теперь план Чайки — закончить украшать лестничную клетку до четвертого этажа.

Фото: ТСН.ua

"В 1997 году я пережил клиническую смерть. И с тех пор хотелось успеть сделать что-то хорошее, необычное для людей и себя. Некоторые говорят, что стиль моих работ похож на барокко, но я не согласен – это просто мой стиль. Я часто переделывал свои работы. Например, потолок на своем этаже я четыре раза перерабатывал, пока он мне не понравился. Поэтому и людям говорю – не делайте как я! Найдите свой стиль, и творите по-своему — боритесь с серостью!", — рассказывает мастер.

Фото: ТСН.ua

Он добавляет, что доделать пятый этаж ему не позволила пандемия коронавируса, а теперь помешала война.

"Я — оптимист, поэтому не спешу. Мне уже 70 лет, но сил и энергии хватит, чтобы все доделать. Я верю, что война закончится нашей победой. Наши люди невероятные — война, обстрелы, а они приходят, чтобы посмотреть на наш подезд-Версаль. Это очень меня радует и вдохновляет", — делится с нами пенсионер.

Фото: ТСН

Люди – рассматривают лепнину, задают вопросы, что-то обсуждают, фотографируют.

"Недавно встретил на лестнице группу молодых людей, они даже уговорили меня с ними сфотографироваться — согласился. Приятно, что молодежь это интересует. А женщины из соседних домов говорят, что когда у них плохое настроение, то они заходят в наш подъезд, гуляют по этажам и настроение сразу улучшается. Это же очень хорошо!Мне приятно, что я объединяю людей. Кстати, из каждого областного центра Украины у нас в доме были гости. Людям нравится то, что я сделал. И они не прочь изменить свое жилье – это ведь здорово!", — рассказывает нам Владимир Чайка.

Фото: ТСН.ua

Мастер говорит, что однажды заметил у себя в подъезде людей в старинных костюмах. Они делали какую-нибудь видео-съемку. Владимир Васильевич поздоровался с ними и забылся. А затем в одном из документальных фильмов была показана императрица Елизавета Петровна, которая спускается по лестнице дворца. Но вместо "дворца" – стены с лепниной на Радужной.

Фото: ТСН.ua

"Приятно, что здесь уже и кино снимают. Я радуюсь тому, что даже во время войны люди хотят видеть что-то красивое. И главное, что им это нравится! И я их понимаю. Потому что они в обычном типичном доме, а ощущение, что ты в небольшом дворце. Жаль, что я пока не могу завершить работу над 5 этажом. Но сделаю это обязательно. Потому что соседям пообещал! Особенно девочке Лизе, которая очень хотела, чтобы мой Версаль добрался до ее этажа", — обещает пенсионер.

Фото: ТСН

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Напомним, в центре Полтавы в пешеходной зоне на улице Соборности есть дом, привлекающий к себе внимание колоннами и золотыми скульптурами. Жители Полтавы в социальных сетях называют подъезд "Пшонка-style по-полтавски" и "домом Зевса".

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