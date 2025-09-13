ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
206
1 мин

Президент Финляндии озвучил подробности двухэтапного мирного плана для Украины

На первом этапе мирного урегулирования, по мнению Александра Стубба, должны быть прекращены боевые действия для начала переговоров Зеленского и Путина.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб / © ТСН

Президент Финляндии Александр Стубб предлагает план для мирного урегулирования в Украине, который разделен на два этапа.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ведущей «1+1» Наталье Мосейчук.

По словам финского президента, первый этап, о котором он говорил с президентом Зеленским, предусматривает прекращение огня.

«Это момент, когда останавливаются убийства… Например, 90-дневное перемирие, когда Зеленский ведет переговоры с Путиным», — пояснил Стубб.

Вторым этапом урегулирования, по его мнению, должно стать собственно заключение мирного соглашения.

«Там уже обсуждаются компенсации и другие вопросы», — отметил президент Финляндии.

Александр Стубб отметил, что, как Финляндия стала сильнее после Зимней войны 1939-40 годов, так и Украина сегодня имеет более сильную идентичность, чем когда-либо.

«Международный статус Украины тоже сильнее, чем когда-либо. Миллиарды людей поддерживают Украину, потому что понимают, то, что делает Россия — это преступление против международного права и всех моральных стандартов дипломатии», — отметил финский лидер.

Напомним, в этом же интервью Александр Стубб, комментируя возможные сценарии завершения войны в Украине, провел параллели с историческим опытом своей страны. Он заявил, что после окончания войны Украина должна сохранить не только свою независимость, но и все свои территории.

206
