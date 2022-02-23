Президент Польши заявил, что Путин "топчет международное право", и пообещал "мощный" ответ на агрессию

Президент Польши заявил, что Путин "топчет международное право", и пообещал "мощный" ответ на агрессию

Президент Польши будет поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия россиянам.

Польша в случае усиления эскалации со стороны Российской Федерации поддержит ограничения, которые сделают невозможными путешествия граждан России.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентами Украины и Литвы в среду, 23 февраля.

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"Санкции должны быть очень мощными. И как сосед Польши, потому что Польша граничит с Калининградской областью, я с досадой буду поддерживать санкции, которые нанесут ущерб россиянам и сделают невозможными путешествия граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, будет атаковать мирные государства, будет забирать право жить в мире у других людей — в частности граждан Украины, то эти далеко идущие шаги будут необходимы", — сказал Дуда.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, есть ли в планах государства введение визового режима с Россией.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна не признает аннексию Крыма и не примет условие Путина по поводу не вступления Украины в НАТО.

Напомним, Дуда и Науседа прибыли в Украину 23 февраля, чтобы показать Зеленскому солидарность на фоне агрессии России.

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