Президент Польши заявил, что Путин "топчет международное право", и пообещал "мощный" ответ на агрессию

Президент Польши будет поддерживать санкции, которые сделают невозможными путешествия россиянам.
Польша в случае усиления эскалации со стороны Российской Федерации поддержит ограничения, которые сделают невозможными путешествия граждан России.
Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентами Украины и Литвы в среду, 23 февраля.
"Санкции должны быть очень мощными. И как сосед Польши, потому что Польша граничит с Калининградской областью, я с досадой буду поддерживать санкции, которые нанесут ущерб россиянам и сделают невозможными путешествия граждан России. Но если президент Путин будет и дальше вести себя таким образом, будет топтать международное право, будет атаковать мирные государства, будет забирать право жить в мире у других людей — в частности граждан Украины, то эти далеко идущие шаги будут необходимы", — сказал Дуда.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, есть ли в планах государства введение визового режима с Россией.
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна не признает аннексию Крыма и не примет условие Путина по поводу не вступления Украины в НАТО.
Напомним, Дуда и Науседа прибыли в Украину 23 февраля, чтобы показать Зеленскому солидарность на фоне агрессии России.
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