Президент рассказал, что будет с "нормандским форматом" и Минскими договоренностями

По его словам, благодаря Минску удалось договориться о режиме "тишины" на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет с "нормандским форматом" и с Минскими договоренностями.

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Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

"Затормозилось все. У нас была "нормандская встреча" в марте месяце. После "нормандской встречи" вторая встреча через ковид, не через ковид не состоялась. "Нормандский формат", Минск был единственным. Я говорил, что мы пойдем параллельным путем. Мы заранее это начали. Процесс идет. Будет ли результат дипломатического пути с привлечением США, мы увидим", — сказал Зеленский.

Относительно Минска, по словам президента, это единственное, что работало, даже режим прекращения огня стал возможным благодаря этим переговорам.

"Погибли 66 человек. Но не тысячи. Но потом произошла ситуация с Минском. Никто не летает в Минск. Много причин, почему "нормандия" не так актуальна, как тогда. Потому что тогда были все заряжены на результат, я так считал. И надо было очень быстро действовать. Поэтому март-апрель, мы понимали, что это делает невозможным держать ситуацию актуальной", — добавил глава государства.

Стоит отметить, что ранее и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что запланированные встречи на уровне министров иностранных дел и лидеров стран "нормандской четверки" не состоялись из-за разных подходов сторон. Также, по словам Меркель, она просила российского президента Владимира Путина о том, чтобы саммит в "нормандском формате" прошел еще при ее каденции. Но и это не вышло.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва отклонила предложение Парижа о проведении встречи глав МИД РФ "нормандской четверки" 11 ноября. По его словам, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, какой бы мог выглядеть "проект итогового документа встречи, но до сих пор не получила реакции". Лавров отметил, что Москва "ожидает реакции на предложение", однако 11 ноября заседание невозможно в любом случае, потому что на эту дату у него, мол, "очень плотный график".

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