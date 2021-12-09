Байден предупредил Путина о "беспрецедентных санкциях" в случае интервенции в Украину - Ермак

США готовы к беспрецедентным санкциям против России.

Президент США Джо Байден предупредил президента страны-агрессора Владимира Путина о последствиях из-за вторжения в Украину.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Президент Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле будет принято решение по эскалации вокруг украинских границ, вплоть до вторжения на территории Украины. США – и президент Байден об этом сказал очень четко – вместе с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям в случае если такое случится", — сказал Андрей Ермак.

Напомним, 7 декабря, состоялись продолжавшиеся два часа переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые великие переговоры Байдена с Путиным.

Позже в Белом доме сообщили детали видеовстречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины. Также лидеры США и РФ обсудили стратегическую стабильность, отдельно остановившись на теме кибербезопасности и защиты от программ-требователей.

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