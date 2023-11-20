Президентом Аргентины стал эксцентричный политик: почему его сравнивают с Трампом и как он называл Путина

В Аргентине на президентских выборах победил либертарианец Хавьер Милей. Его приход к власти может повлиять на отношения Аргентины с США и Украиной.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСЭ Яны Слесарчук.

Что известно о новом президенте Аргентины

Хавьер Милей - экономист и звезда аргентинских ток-шоу. Два с половиной года назад он основал либертарианский альянс "Свобода наступает" и осенью 2021 года он попал в парламент. Символом своего движения Милей выбрал бензопилу, которая символизирует намерение радикально разобраться с проблемами в стране.

"Ситуация в Аргентине критическая. Нашему государству нужны радикальные изменения. Нет времени на что-то постепенное. Нет времени для умеренности", - говорит Хавьер Милей.

Его давно сравнивают с самым эксцентричным американским президентом Дональдом Трампом. И из-за внешнего вида, и из-за того, что сторонников он "заводит" как настоящая рок-звезда. Младший Трампа почти на тридцать лет Милей еще и поет.

Сначала мало кто воспринимал Милея серьезно и верил, что у него есть настоящие шансы выиграть предвыборную гонку. Эксцентричный политик живет с сестрой и четырьмя собаками - клонами его любимого пса, который умер 6 лет назад.

Хавьер Милей

Собак Милей назвал в честь известных экномистов: Мюррей, Милтон, Роберт и Лукас. Сестра Карина возглавила его предвыборный штаб. Противники часто спрашивали, нет ли у них порой интимных отношений.

Милей называл Путина диктатором и поддерживал Украину

Однако ненавидят и боятся нового аргентинского президента совсем не за это. Он уже пообещал референдум о запрете абортов, которые в католической Аргентине разрешили всего три года назад.

Хавьер Милей и его сестра

Кроме того, Милей планирует отменить национальную валюту и перейти на американский доллар, а еще — разогнать центробанк и ряд министерств. Он позволяет себе называть дураком одного из самых популярных земляков – Папу Римского.

Но, по крайней мере, не собирается дружить с Путиным, которого в начале российского полномасштабного вторжения в Украину, назвал диктатором и сказал, что поддерживать Украину это — поддерживать свободу. Инаугурация нового президента Аргентины назначена на десятое декабря.

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Напомним, в Аргентине 19 ноября избрали нового президента – правого либертарианца Хавьера Милея.

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