Президентские выборы-2024 в США: осуществится ли мечта Путина о победе Трампа

Не исключено, что республиканцы выдвинут кандидатом на выборы кого-нибудь другого, а не Трампа.

Пока неизвестно, состоится ли на выборах президента США в 2024 году дуэль между действующим лидером, демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом, ведь ни один пока не объявил официально, что будет баллотироваться.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук.

Она заметила, что не исключено, что кандидатом от республиканцем может стать не Трамп, а кто-то другой.

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"Что касается Трампа, мы не знаем, будет ли он следующим президентом Соединенных Штатов. Мы не знаем даже, увидим ли мы дуэль Трамп-Байден, хотя оба на сегодня декларируют намерение снова баллотироваться", — сказала эксперт.

"Мы видим, что Трампу очень-очень нетерпится уже объявить о своем намерении официально. То есть уже несколько попыток у него было и его останавливали однопартийцы или его советники, или доноры партии — сделать это накануне промежуточных выборов. Возможно, еще будут притормаживать его и в дальнейшем. Но я думаю, что в Москве и в Кремле особенно очень внимательно наблюдают за этой ситуацией, как она будет развиваться", – сказала Гетьманчук.

Она объяснила, чем грозит Украине, Европе и даже НАТО вероятная победа на выборах Трампа.

"Мы понимаем и Трамп уже и сам дал понять в августе в своем публичном твите, что на самом деле, если бы у него была возможность признать Крым российским, то он бы это сделал еще в первые месяцы своего президентства. То есть если бы у него была возможность это сделать, и только он лично мог это решать, то он отменил бы все санкции и признал бы Крым российским еще в первые месяцы своего президентства. И это реальность. Поэтому для нас это, конечно, очень негативный вариант – так же, как и для Европы, для НАТО. При его втором пришествии возможно, что он будет реализовывать план по выходу Соединенных Штатов из НАТО. Фактически у него будут развязаны руки делать все, что ему мешали делать во время первого президентства", – рассказала директор Центра "Новая Европа".

В то же время, она обратила внимание, что о намерении побороться за президентское кресло от республиканцев уже объявили несколько сенаторов.

"На сегодняшний день проблема в том, что мы не видим достойной альтернативы в республиканской партии именно с точки зрения интересов Украины. Но ситуация может измениться, еще есть время. И уже есть определенные сенаторы, которые декларируют свое намерение и готовность побороться за кресло президента от республиканцев. И мы будем видеть очень интересные сценарии", – прогнозирует Гетьманчук.

Напомним, в США прошли промежуточные выборы в Конгресс и их окончательный результат станет известен в декабре.

Однако Байден уже заявил, что демократы получили даже больший результат, чем это ожидалось до начала выборов.

А Трамп призвал своих поклонников к протестам, если они недовольны ходом промежуточных выборов.

Несмотря на предвыборные заявления республиканцев о сокращении помощи для Украины, после выборов двухпартийная поддержка Киева в Конгрессе сохранится. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Гербст.

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