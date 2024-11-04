Президентские выборы в Молдове: Майя Санду и диаспора победили, но настоящая борьба еще впереди

Главное для Санда – не проиграть парламентские выборы в 2025 году. Ведь во время президентской кампании она допустила многие ошибки.

В воскресенье, 3 ноября, в Молдове прошел второй тур президентских выборов. По результатам 100% проработанных протоколов, действующая президент страны Мая Санду с 54,5% победила кандидата от пророссийской Партии социалистов (политсила бывшего президента страны, вторая Путина Игоря Додона) Александр Стояногло с 45,4% — находящегося под следствием бывшего генпрокурора коррупцию и злоупотребление властью.

Как и во время первого тура 20 октября, одновременно с которым проходил и конституционный референдум о вступлении Молдовы в ЕС, процесс подсчета голосов заставил многих нервничать. Пока не начали считать голоса с заграничных избирательных участков, Стояногло незначительно опережал Санду. Однако ближе к полуночи действующая президент вырвалась вперед, получив 54% поддержки.

Разрыв оказался даже больше, чем многие ожидали. Ведь Москва бросила много усилий на подкуп, фальсификации и пропаганду. В первом туре две недели назад Санду получила 42,49%, а Стояногло только 25,9%. Так, в Стояногло перетекли голоса других пророссийских кандидатов, не попавших во второй тур. К тому же, в каждой стране второй тур – это тот момент, где уже нужно определиться. Но эти выборы были именно о европейской перспективе Республики Молдова: вступлении в ЕС или возвращении обратно в орбиту России.

Однако даже разрыв в 10% между Санду и Стояногло во втором туре, как и результаты конституционного референдума, показали, насколько расколото и поляризовано молдавское общество, и какое огромное влияние на людей имеют российская пропаганда и российские деньги. Подробнее о втором туре президентских выборов в Молдове, и почему главная битва еще впереди, читайте в материале ТСН.ua.

Второй тур президентских выборов в Молдове мобилизовал общество. Явка была рекордной – 54,23% – особенно за рубежом. Собственно, именно активность диаспоры и помогла Маи Санду победить. Ибо, например, оккупированное Россией Приднестровья и пророссийская автономия Гагаузия проголосовали за Стояногло — 79% и 97% соответственно.

Что только не делал Кремль, чтобы помешать Санде победить. По словам советника по нацбезопасности Станислава Секриера, избирателей организованно подвозили на избирательные участки из Приднестровья, чтобы они проголосовали за Стояногло. Например, в селе Варница, куда людей везли голосовать из непризнанной ПМР, возле участков были большие очереди. Молдавские СМИ даже публиковали фотографии пробки на мосту через Днестр между городами Рыбница в Приднестровье и Резина. Появлялись даже сообщения о минировании этого моста, как и нескольких избирательных участков за границей.

Более того, и это распространяли сами кремлевские пропагандистские СМИ, что Москва даже проплатила чартерные авиарейсы, чтобы организованно доставить владельцев молдавских паспортов в избирательные участки. Одно из таких видео изнутри самолета из Москвы в Минск распространил пророссийский Sputnik, на котором люди держали в руках молдавские паспорта. За билеты никто из пассажиров, конечно же, не платил.

Также молдавские СМИ сообщали, что за последние два дня до второго тура президентских выборов в воскресенье, 3 ноября, в Молдову прибывали автобусы из России: сначала они летели самолетом в Стамбул, затем автобусами в Болгарию, а оттуда уже другими автобусами в Молдову. По данным полиции Молдовы, такие же чартерные рейсы были организованы из России в Азербайджан и Турцию, потому что у России нет такого количества избирательных участков, чтобы все смогли "проголосовать".

Сразу после первого тура президентских выборов в Молдове, состоявшихся одновременно с конституционным референдумом о вступлении страны в ЕС, ТСН.ua уже писал о масштабной сети по подкупу избирателей, которую в Молдове организовал Кремль руками бывшего молдавского олигарха Илана Шора, который скрывается в Москве.. В начале октября глава нацполиции Молдовы Виорел Чернаутяну заявлял, что только в сентябре силам (пророссийскому блоку "Победа" — ред.), связанным с Иланом Шором, было переведено из России $15 млн на карты "Промсвязьбанка", обслуживающего Минобороны России, на осуществление дезинформации, провокаций и нападения на госучреждения в Молдове.

Многие эксперты утверждали, что настоящей целью России, организовавшей эту огромную сетку по подкупу, манипуляциям и пропаганде, было сорвать именно проевропейский референдум в Молдове. Ведь в Грузии Кремлю это уже удалось: правящая пророссийская "Грузинская мечта", победившая на парламентских выборах 26 октября, до сих пор декларирует, что поддерживает вступление страны в ЕС, однако собственными руками сделала все, в том числе приняв антиевропейские и антидемократические законы, чтобы Брюссель сам приостановил евроинтеграцию Грузии.

Мая Санду не раз утверждала, что Молдова может стать членом ЕС до 2030 года. В начале марта 2022 года сразу после того, как 26 февраля (на четвертый день полномасштабного российского вторжения) Украина подала официальную заявку на вступление в ЕС, аналогичные направили Молдова и Грузия. Уже на саммите ЕС в декабре 2023 года Сакартвело получил статус кандидата на вступление, в то время как для Киева и Кишинева Брюссель открыл официальные переговоры о вступлении.

Пророссийский соперник Санду Александр Стояногло, как и правящая "Грузинская мечта" олигарха Бидзины Иванишвили, тоже очень хитро вел свою предвыборную кампанию, отмечая, что "Молдова должна развиваться в гармонии как с Западом, так и с Востоком". При этом он не возражал, что Молдова должна стать членом ЕС, параллельно выступая за встречу с Путиным для перезагрузки отношений с Россией. К тому же, как и в Грузии, так и в Молдове, пророссийские политики запугивали избирателей войной России против Украины: мол, не хотите, чтобы здесь было так, как в Мариуполе, голосуйте за "правильных" пророссийских кандидатов.

ТСН.ua уже писал, что, в отличие от Украины, у Молдовы нет общей границы с Россией. Силы обороны Украины разрушили планы Путина захватить Одесскую область и пробить коридор в оккупированное Россией Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы. Но это не значит, что в Кремле похоронили эту идею. В конце 2023 г. главком армии Бельгии Мишель Гофман предупреждал, что следующими целями Москвы могут стать именно Молдова и страны Балтии. К тому же, в оккупированном Приднестровье до сих пор дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1000 человек – наследница советской 14-й армии – и 500 российских "миротворцев", которые, по версии Кремля, просто охраняют состав из более 20 тыс. человек. тонн боеприпасов в селе Кобасная в 2 км от границы с Украиной.

"Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за границей. Идите с гордостью — вы свобода, надежда и стойкость. Я горжусь тем, что могу служить вам всем", — сказала Майя Санду в выступлении, суммируя свою победу во втором туре президентских выборов.

Но это еще далеко не конец. Должно было победить на президентских выборах, сохранив за собой кресло главы государства еще на четыре года. Куда важнее не проиграть парламент в 2025 году. Ведь Россия уже протестовала свою сетку подкупа, пропаганды и манипуляций. Система уже отлажена. Поэтому впереди у Маи Санду и ее команды очень много работы.

К тому же Санду и ее штаб очень критиковали за решение провести евроинтеграционный референдум одновременно с первым туром президентских выборов, обвиняя, что они монополизировали политическую нишу евроинтеграторов. С другой стороны, ни Санду, ни ее команда не работали с людьми, объясняя причину экономических проблем (сейчас инфляция в стране на уровне 30%), и когда реформы таки заработают. Этим очень удачно воспользовалась Россия, спекулируя, что вступление в ЕС – это обязательно экономический кризис и бедность.